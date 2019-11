Karol G le regala un lujoso auto estilo Batimóvil a su pareja Anuel AA

El cantante Anuel AA está de cumpleaños y los festejos no se hicieron esperar. Este 27 de noviembre, el intérprete de Secreto esta celebrando sus 27 años con la extravagancia que tanto lo caracteriza. Es por ello que su novia, Karol G le obsequió un nuevo juguete que seguro llenó las expectativas del reguetonero. Se trata de un lujoso auto negro que según la misma descripción de Anuel se parece al famoso Batimóvil. Aunque ninguno de los dos áun ha compartido imágenes de la celebración, el puertorriqueño no se ha resistido a presumir el ostentoso regalo que le entregó su prometida.

"El carro de Batman que me regaló Karol, ¿sabes lo que te digo? 27 años gracias a Dios, cuando muchos pensaron que iba a estar muerto o preso o sabrá Dios dónde y qué haciendo con mi vida. Me decían que era un loqui, pero gracias a Dios estamos aquí. Dios conoce los corazones de nosotros y recuérdense que el que obra con maldad no van a haber bendiciones de Dios. Amén", expresó.

Karol G sorprenidió a Anuel AA por su cumpleaños y le regaló un lujoso auto

En dicho video compartio en sus redes, Anuel aparece sobre el auto Polaris Slingshot que estaría valorado en 30 mil dólares y que ha hecho muy feliz al cumpleañero.

Los 'bebecitos' se han convertido en una de las parejas más populares del género urbano

Y como nada se escapa a la mediatez de las esferas sociales, hemos visto que muchos de los invitados han compartidos algunos momentos de la velada, entre ellos el papá de Karol G, Guillermo Giraldo, quien felicitó a su futuro yerno con unas emotivas palabras: "hoy es día especial de celebración en familia. El cumple de mi yerno, parcero y 'GRAN AMIGO' @anuel_2blea, que los cunplas miles de veces".

Anuel también le regaló una lujosa camioneta Mercedes-Benz a la cantante por su cumpleaños, el pasado 14 de febrero

Parece que la pareja de "bebecitos" han convertido en costumbre el regalarse vehículos por sus cumpleaños, ya que en la pasada celebración de Karol G, el 14 de febrero, Anuel la sorprendió con una lujosa camioneta Mercedes de color rosado.

