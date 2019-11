Thalía ‘rompe’ la dieta de la forma más deliciosa junto a sus hijos

Aunque Thalía tiene una de las cinturas más diminutas del mundo del espectáculo, de vez en cuando se permite algunas delicias con bastantes calorías. A través de sus redes sociales, la cantante comparte con sus seguidores algunas de sus cheat meals y la más reciente fue en compañía de sus hijos, Sabrina y Matthew, quienes hicieron que su famosa mamá ‘rompiera su dieta’.

VER GALERÍA

La cantante lleva una vida sana, pero en algunas ocasiones se consiente con comida chatarra

La intérprete de No me acuerdo compartió con sus fans su visita a una fábrica de donas y no se quedó con el antojo. En su perfil –donde tiene más de 14 millones de followers—la también actriz publicó una serie de divertidos videos y en uno de ellos se escucha a su hijo Matthew Alejandro, quien reveló que su famosa mamá se comió ¡seis donas y media!

Loading the player...

MÁS: ¡Increíble! Thalía reventó un vestido porque estaba apretado

En los clips que publicó, la intérprete mostró el proceso de la elaboración de las donas; desde que se forma la masa hasta el glaseado. ¡Fue lo más delicioso! Los hijos de la cantante también se escuchaban emocionados por ver el paso a paso. Luego de ver de cerca la creación de las rosquillas, Thalía disfrutó de unas y las acompañó con leche.

VER GALERÍA

Según su hijo menor, la cantante se comió más de seis donas

MÁS: Thalía presume sus 'abs' con un espectacular vestido en los Latin Grammy

Tras haber disfrutado de un banquete de rosquillas, Thalía recibió la visita de su entrenador Jorge Valverde, quien le tomó unas medidas para evaluar su progreso. “Ya llegó la angustia después de las seis donas y media, ya me está regañando… me va a dar con el látigo”, dijo la cantante.

VER GALERÍA

¡Llegó la hora de la verdad con su entrenador!

Parece que las donas no afectaron su figura, pero con el ejercicio que ha estado realizando en las últimas semanas, sus piernas aumentaron su masa muscular, pero no de forma simétrica, sino que una es más fuerte que otra.

La reina de los retos virales

El año pasado, Thalía triunfó con su famoso Tiki tiki y se hizo de lo más viral... este 2019 no se podía quedar atrás y lo ha hecho de nuevo al triunfar con el #ArrasandoChallenge. La cantante recordó su éxito Arrasando y desafío a sus fans a cantar las complejas rimas del tema, el cual cumplirá 20 años de haber sido lanzado en 2020. El éxito del reto fue arrollador y nuevamente la posicionó como la reina de los challenges en las redes.