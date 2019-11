Camila Cabello confiesa que 'robó' algo del palacio de Kensingston

¡Suena increíble, pero es cierto! Camila Cabello está en boca de todos tras hacer una confesión que ha dejado a todos sorprendidos. Durante una entrevista concedida por la intérprete de Señorita a un programa radial de la BBC, se supo de la travesura que ejecutó la pareja de Shawn Mendes durante su visita al Palacio Real británico. Vayamos por partes: En octubre pasado, el príncipe William y Kate Middleton, recibieron a la cantante y un grupo de jóvenes en Kensingston, como parte de la celebración de los finalistas de Teen Heroes, producido por Radio 1.

Loading the player...

Lo que nadie imaginó es que Cabello extraería algo de la Casa Real y mucho menos que lo confesara públicamente. La joven de 22 de años explicó durante una charla a dicho medio que Greg James, locutor del espacio, la retó a cometer un 'delito' y la desafió a llevarse algo de sin permiso del palacio.

RELACIONADO: Camila Cabello revela que siempre estuvo enamorada de Shawn Mendes

Camila aceptó el 'juego' y decidió robar un lápiz de la residencia de los duques de Cambridge bajo la complicidad de su madre, quién no estuvo del todo de acuerdo con la pillería de su hija. "Me puse muy nerviosa y lo puse en el bolso de mi mamá. Ella no paraba de decirme que teníamos que devolverlo" expresó.

Camila Cabello confesó que se llevó un lápiz de la Casa Real británica sin permiso de los duques de Cambridge

Y continuó relatando la situación al locutor radial: "Pero yo me negué y le expliqué que si tú me habías retado a hacerlo, tenía que qudármelo. Pido disculpas, aún tengo el lápiz, pero quiero pedir perdón a William y a Kate por habérmelo llevado", recalcó.

En octubre pasado, la intérprete de Señorita hizo una visita al palacio de Kensingston

Sin embargo, lo que no esperaba la caNtante de Havana es que ese 'hurto' llegaría a oídos de la misma Kate Middleton, ya que el hecho se hizo viral en las redes. Por medio de sus plataformas sociales, la duquesa se manifestó como en muy pocas ocasiones lo hace y publicó unos ojitos vigilantes, dejando en claro su buen sentido del humor ante la situación.

La reacción de Kate Middleton refleja que la realeza tomó con sentido del humor la broma de Camila

Cabe resaltar, que Greg James también estuvo presente en la visita al Palacio Real y al parecer habían acordado en que guardarían en secreto la broma. Al presentarla y tenerla sentada en su show, ambos no resistieron la tentación y terminaron confesando la divertida historia.

La madre de la cantante también estuvo presente durante la travesura de su hija en la Casa Real inglesa

"La última vez que te vi fue en el palacio", comentó el presentador, a lo cual Cabello replicó: "no le digas a nadie lo que mi madre y yo hicimos", fue el diálogo que dio entrada a la confesión de la 'fechoría'.

RELACIONADO: Camila Cabello genera los celos de una de las 'esposas' de Eugenio Derbez