José Eduardo Derbez confiesa cuál era su debilidad de niño con las mujeres

José Eduardo Derbez se encuentra en plena promoción de la serie De viaje con los Derbez (Pantaya), una aventura familiar que ha cautivado a muchos por la cercanía que tiene con nuestra cultura latina y casera. Desde el arranque de la serie, se han destapado varios temas personales del clan del Derbez que van desde lo anecdótico a revelaciones sorprendentes. Fiel a su estilo divertido, que es una marca registrada entre ellos, José Eduardo narró un hecho de su infancia que marcó su relación a futuro con las mujeres.

Durante una amena charla con HOLA! USA, el hijo de Victoria Ruffo recordó una travesura muy particular al revelar su gusto por tocar una parte del cuerpo de las modelos del programa de su tía, Gaby Ruffo, quién conducía un show en México. "Mi tía tenía un programa, TVO, y yo estaba chiquito y pasaba a tocarle las piernas a las bailarinas, porque me gustaban las medias que tenían una textura", explicó.

Con este argumento, queda demostrado que José Eduardo era todo un galán precoz, ya que su gusto por las chicas despertó a muy temprana edad. Y continuó: "De chiquito, de hecho para dormirme, me daban o me cortaban etiquetas de peluches o de ropa para yo estarlas rascando y con ese me lograba dormir".

¿a quién habrá salido así de inquieto?