©GettyImages GALLERY The Weeknd había mostrado interés por Selena Gomez desde tiempo atrás, cuando ella aún estaba en una relación intermitente con Justin Bieber

Selena Gomez, una empatía musical y sentimental

En caso de que la canción hable sobre la relación con Selena Gomez, la sorpresa sería para ella. Justo hace un par de semanas la ex chica Disney lanzó una canción titulada Lose You To Love Me, misma en la que habla sobre una ruptura necesaria para su propio bienestar y que el público señaló que era dedicada a su ex y hoy esposo de Hailey Baldwin, Justin Bieber.

©GettyImages GALLERY No sería la primera vez que The Weeknd canalizara sus sentimientos por Selena Gomez en una canción

Mientras tanto, Abel, quien hizo algunas referencias de su relación con Gomez en su álbum My Dear Melancholy, pues está plagado de dedicatorias a los momentos que compartió con ella. A la par, el cantante recién fue visto con su ex Bella Hadid, con quien mantuvo una relación larga antes de confirmar que era pareja de Selena Gomez.