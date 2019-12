J Balvin y el mensaje de paz para su querida Colombia

Los últimos días han sido muy convulsionados para Colombia, ya que el país sudamericano enfrenta una crisis social que ha puesto a la tierra cafetera en los ojos del mundo. Es por ello que J Balvin no ha sido ajeno a la situación de su tierra natal y durante su presentación en el Coca Cola Flow Fest realizado en México, el intérprete de Mi Gente envió un mensaje de solidaridad para todos sus compatriotas.

©GettyImages J Balvin hizo un llamado de paz para su país, Colombia, durante el Coca Cola Flow Festn

"No me importa hablar ni de izquierda ni de derecha, lo importante es ser derecho en la vida y no pasar por encima de nadie. Aprovecho para mandar un mensaje a mi tierra, a Colombia, que los amo, que estoy con ustedes y que estoy haciendo patria por un mejor futuro para mi país. Yo no soy político, soy un hombre de paz", recalcó.

Asimismo, la estrella del urbano pidió al público que siguieran sus sueños y que prendan sus móviles como símbolo de esperanza: "canten y que se sienta hasta mi tierra, Colombia, con toda la buena vibra para ellos y toda la paz y amor", exclamó.

©GettyImages El reguetonero envió un emotivo mensaje a sus paisanos desde México

Balvin, originario de la ciudad de Medellín, resaltó lo orgulloso que se siente de sus raíces al mostrar su culturar a nivel mundial y también del auge que ha tenido la música urbana: "ustedes saben que hace seis u ocho años atrás nadie apostaba por el reguetón como está pasando en este momento y ahora es una multitud y estamos moviendo las masas".

Del mismo modo, José Osorio –su nombre de pila– hizo una pausa en su show para interpelar a los asistentes sobre la seriedad de los problemas mentales como la depresión y la ansiedad, la cuáles lo han afectado. "Espero que cada uno de ustedes cuando sean padres de familia no les digan a sus hijos que quieran que sean ricos o millonarios, sino que sean felices... Yo voy al psiquiatra, busco psicólogo y busco a Dios que me ayuda también en los caminos difíciles, a mí no me da pena", puntualizó.

©GettyImages También exhortó al público a tomar consciencia sobre las enfermedades mentales como la depresión

En el festival, al cual asistieron 75 mil personas, también participaron los cantantes Ozuna, Anuel AA, Sech, entre otros.