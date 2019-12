©HOLA! USA

Natti dejó su país para ir tras sus sueños, y confesó que estuvo un tiempo en Estado Unidos sin los documentos necesarios para su estadía. “Sí, estuve indocumentada. Realmente fue sin planearlo pues llegué con mi visa de turista y estando en Estados Unidos se venció”.

Natti detalló que, para sobrevivir y salir adelante en su nuevo hogar, tuvo que hacer de todo. “Yo limpiaba en la casa donde me quedaba; esa era la manera de pagar, limpiando. (También trabajé) en una fábrica, y recuerdo que me ponían a hacer cosas diferentes: un día me tocaba en la línea de producción de cosméticos, otro envolviendo paquetes…”.

¿Y cómo está su corazón?

La cantante tiene miles de fans y es el sueño de miles de hombres, aunque no lo creas, el corazón de Natti está libre. “Yo siento que los hombres se intimidan, o no sé cuál es el problema. No sé si me admiran de lejos. Vamos a decir que me están admirando de lejos. Porque no se atreven a acercarse mucho. Pero espero que esa lista sea larga”.