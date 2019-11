Selena Gomez, ¿la musa de The Weeknd para su nueva música?

Selena Gomez parece haber dejado una huella muy grande en el corazón de The Weeknd, quien fuera su novio dos años atrás. La actriz y cantante pudo también ser la musa del cantante para su nuevo material, pues podría lanzar un tema titulado Like Selena, mismo que registró ante la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores y que podría tratar algunos detalles de su relación con la ex chica Disney.

Selena Gomez y The Weeknd fueron pareja por cerca de 10 meses en 2017

La canción es toda una sorpresa para los fans de ambos, pues ahora que Selena Gomez regresó a los escenarios, lo hizo con mucha más seguridad luego de haberse tomado una pausa en su carrera para enfocarse en su bien personal. A pesar de ello, la cantante reveló que sufrió un ataque de pánico antes de su exitosa presentación en los American Music Awards.

Abel Tesfaye, nombre real del cantante, también había estado lejos del ojo público, y hasta dejó de mostrar fotografías en las redes sociales. Aquella racha se rompió esta semana, el lunes The Weeknd volvió a las redes para compartir una foto borrosa que alertó a sus seguidores. "La caída comienza mañana por la noche", escribió refiriéndose a la foto que aprece ser de su propia cara.

The Weeknd había mostrado interés por Selena Gomez desde tiempo atrás, cuando ella aún estaba en una relación intermitente con Justin Bieber

Selena Gomez, una empatía musical y sentimental

En caso de que la canción hable sobre la relación con Selena Gomez, la sorpresa sería para ella. Justo hace un par de semanas la ex chica Disney lanzó una canción titulada Lose You To Love Me, misma en la que habla sobre una ruptura necesaria para su propio bienestar y que el público señaló que era dedicada a su ex y hoy esposo de Hailey Baldwin, Justin Bieber.

VER GALERÍA

No sería la primera vez que The Weeknd canalizara sus sentimientos por Selena Gomez en una canción

Mientras tanto, Abel, quien hizo algunas referencias de su relación con Gomez en su álbum My Dear Melancholy, pues está plagado de dedicatorias a los momentos que compartió con ella. A la par, el cantante recién fue visto con su ex Bella Hadid, con quien mantuvo una relación larga antes de confirmar que era pareja de Selena Gomez.