La hija menor de los periodistas Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno es todo un personaje entrañable y les alegra la vida con sus divertidas ocurrencias. Tal y como ya nos tiene acostumbrados, la pequeña Sofía Andrea hace de las suyas a diario con momentos que quedan registrados por sus orgullosos padres y que comparten por medio de sus redes sociales. Recientemente, la niña demostró que el dicho "antes muerta que sencilla" ¡lo aplica la perfección!, ya que se dejó ver bailando al ritmo de un conmovedor Aleluya, muy concentrada, con tacones y peluche en mano.

"Así la encontramos, siempre ponemos música de adoración en casa... pero esta si llegó con tacones y todo (Sofía Andrea)", escribió la comunicadora puertorriqueña al pie del tierno video publicado en su cuenta. El momento revela la gran concentración y devoción de Sofía en su religiosidad, pero también el gran estilo y frescura que posee.

©@barbarabermudo Sofía Andrea, hija de Bárbara Bermudo, siempre sorprende a sus padres con sus ocurrencias

"Instruye al niño en su camino que y aún cuando fuere viejo no se apartará de él, gracias Dios por mis hijas y por el propósito que hay en sus vidas. ¡Esta es la actitud!", expresó.

No es la primera vez que la dulce Sofía nos sorprende con sus muestras de fe, ya que no hace mucho dejó a todos perplejos con un video en el que se le ve pronunciando un salmo: "soy fuerte, valiente, querida, en nombre de Jesús, cabeza.... no cola, amén".