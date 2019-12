En el audio se puede escuchar a Sarita llorando mientras sus hermanos intentan ponerse de acuerdo con ella para saber qué harán tras el fallecimiento del cantante. "Estoy muy estresada ahora, ¿van a venir?", preguntó la menor de los tres. "Sí, sí, por eso hay que ponernos de acuerdo mi sari. Nada más platícanos, por favor, ¿qué va a pasar para organizarnos? Porque hay que ir a Miami", respondió José Joel.

Sarita explicó que no sabía lo que sucedería después, pero que bajarían a su padre del cuarto del hospital a la morgue. Para estar segura de lo que sucedía, y siempre hablando con paciencia y calma, Marysol le pidió que le comunicaran con el director del hospital para confirmar que su padre había dejado de vivir. Sin embargo la chica de 24 años no sabía a quién dirigirse.

©@marysol_sosa Por días, Sarita mantuvo oculto de sus hermanos y fans el cuerpo de su papá

"Por eso, para irnos organizando, mi Sari. Pues porque están ustedes allá… Tenemos que irnos para allá, nada más para saber y que no vayan a hacer una tontería, ¿me entiendes?", dijo José Joel. "Queremos ver el cuerpo de mi papá, antes de que vayan a hacer algo con él", explicó el primogénito a su hermana menor.

"¿Cómo que haríamos algo? Ni si quiera sé que está pasando. Escúchenme, por favor ¿Entendido? Estoy pasando por esto por mi propia cuenta", respondió Sarita. Sus hermanos mayores recalcaron que la situación sucedía de esa forma porque ella así lo había decidido tiempo atrás.

Las peticiones de Sarita a sus hermanos mayores

Mientras José Joel y Marysol intentaban ponerse de acuerdo con Sarita, también insistían en poder comunicarse con el director del hospital o con alguna enfermera, sin tener éxito. Durante la llamada, La tercera hija de José José pidió a sus hermanos que llevaran este luto ellos solos, como familia.

©GettyImages Después de reunirse en Miami y de que cremaran los restos del cantante, los hermanos decidieron dividir las cenizas entre México y Estados Unidos

"No traigan a la prensa. No traigan a la otra señora que está con ustedes. No traigan a nadie. Solo nosotros tres, no quiero repetirlo. Solo nosotros la familia. Tenemos que estar unidos. Tenemos que pasar esto", pidió Sarita. Sus hermanos trataron de explicarle que una gran figura de la música había fallecido y que, al igual que ella, los medios estarían preguntando por lo que pasó.

©@sari_oficial A casi dos meses del fallecimiento del cantante, Marysol y José Joel aseguran que hay un proceso legal en contra de Sarita

Entre hermanos, lo que empezó como una llamada para informar la lamentable pérdida de su padre, se tornó en una charla poco agradable sobre las decisiones que Sarita había tomado. Fue entonces cuando la hija de Sara Salazar expresó: "Ni siquiera sé por qué les estoy explicando esto", para después colgar la llamada diciendo que los llamaría después.