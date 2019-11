Nacho desmiente supuesto romance con exconcursante de 'Enamorándonos USA'

A más de un mes de que se diera a conocer la separación de Nacho Mendoza con la madre de sus tres hijos, Inger Devera, salió a la luz que el cantante tendría un romance con una joven llamada Melany Fernández, exconcursante del reality show Enamorándonos USA (UniMás). La periodista Mandy Fridmann, del diario La Opinión, reportó que el intérprete de origen venezolano le estaría dando una segunda oportunidad al amor, sin embargo, el propio Nacho desmintió que tuviera una relación con la joven en cuestión y respondió a las publicaciones de Fridmann.

Nacho aseguró que no conoce a Melany, y que jamás la había visto

El pasado fin de semana, la periodista dio a conocer que el intérprete de Báilame había sido visto hace días en un restaurante en Miami al lado de una mujer. La noticia del supuesto romance con la chica—quien se describe como periodista—no tardó en llegar a oídos del cantante, el cual reaccionó a la publicación a través de sus redes sociales.

“Ojalá tengas el mismo profesionalismo para pedir disculpas. La muchacha a la que nombras ni la he visto, ni la conozco. Estoy en Bogotá, antes de eso estaba en República Dominicana y antes de eso en Nueva York, no he comido en restaurantes de carne en mucho tiempo”, indicó Nacho.

Hasta el momento, la joven no se ha referido a las publicaciones que la vinculan con el cantante

“El programa de tv que nombraste, con mucho respeto a sus trabajadores y creadores (Enamorándonos USA), no tenía ni idea de que existía y esta noticia no hace otra cosa más que dejar al descubierto a clase de profesional que realmente eres”, agregó el cantante.

Por su parte, Fridmann respondió al mensaje del intérprete por la misma vía. “Que pena tu manera de contestar. Es de caballeros no andar mostrando su relación, pero no negarla… nunca dije que fue ayer o antes de ayer. Esto fue a principios de noviembre en The Knife International. Son muchos los testigos no se puede tapar el sol con un dedo”, escribió la periodista. “De toda esta historia lo que mas me sorprende es que esta respuesta no coincide con el ser humano que entrevisté en muchas ocasiones”.

Y siguieron los mensajes...

La acalorada discusión en redes no terminó ahí, pues siguieron los mensajes entre Nacho Mendoza y Mandy Fridmann. El cantante venezolano insistió en que no conocía a la joven con la que se le relacionaba. “Si querías que alguien viniera a visitar tu perfil, lo lograste, hablas de mí juzgando mi condición de ser humano como si tú fueras un buen ser humano. Lo siento, no conozco a la chica y quizás puedas intentar por tu ‘profesionalismo’ corroborarlo con ella misma”.

“Tú si eres un buen ser humano mintiendo para ganar atención, tú sí eres un buen ser humano que le importa mucho la estabilidad emocional de mis hijos y su madre, tú sí eres un buen ser humano para saber si la chica que nombras tiene una pareja la metes en un chisme de pasillo. Tú sí eres un gran ser humano y una excelente profesional”, añadió Nacho.

Fridmann cerró el asunto con un último mensaje para Nacho. “Es que no se trata de mí, nadie es enteramente nada… Siempre es más fácil ‘matar’ al mensajero para que quede tapado el mensaje”, expresó. “No es un delito tener una historia de amor y menos contarla si esa historia transcurre en un lugar público. No me metí al jardín de tu casa a espiarte por una ventana. El amor o el intento de una historia de amor nunca es un delito, no entiendo el enojo y, por último, pero no menos importante, yo ni te juzgué, ni te juzgo… Solo cuento historias corroboradas”.

La periodista puso punto final al asunto con un mensaje en su perfil con este post