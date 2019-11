Selena Gomez y su nuevo tatuaje muy similar al de Justin Bieber

Selena Gomez se robó las miradas en la pasada entrega de los American Music Awards 2019, en donde no sólo marcó su regreso a los escenarios y con un nuevo look luego de una pausa en su carrera, sino que dejó ver un nuevo tatuaje en su pierna izquierda. Para conmemorar ese día tan importante en su carrera, la cantante publicó un par de fotos en las que mostró más de cerca la nueva imagen que decora su cuerpo: un par de manos juntas con un rosario entre ellas, muy similar a uno que lleva su ex Justin Bieber.

Selena Gomez mostró orgullosa su nuevo tatuaje

"Día de los AMAs... más por venir", escribió Selena al lado de una de sus publicaciones de este gran día para ella. En la parte inferior izquierda dio un vistazo del tatuaje que ahora porta con orgullo, foto que acompañó de varios momentos de la noche, incluyendo su preparación para cantar Look At Her Now en un mini vestido Dior de la colección primavera-verano 2018.

Selena no fue la única que compartió imágenes de este nuevo tatuaje, Bang Bang, a quien mencionó como los creadores del tattoo, mostró el proceso en el que Selena sumaba un tatuaje más a su cuerpo.

La también actriz está contenta con su nuevo tatuaje

Según sus fans, es el número 14, que llega tan sólo días después de haberse hecho una flecha en la mano en honor a su amistad con la cantante Julia Michaels.

"Está tatuado. Ahora mi flecha siempre apuntará hacia ti", escribió Selena Gomez sobre el tattoo con el que selló su amistad con Julia Michaels

Un tatuaje muy similar al de Justin Bieber

Aunque Selena Gomez tiene sus propios motivos para haberse tatuado una imagen religiosa como esta, sus fans de inmediao notaron que es muy similiar a un taatuaje que su ex, Justin Bieber también lleva del lado izquierdo de su cuerpo.

Selena Gomez y Justin Bieber tienen una cosa más en común: un tatuaje de manos rezando

En 2012, en aquellos días en los que Selena Gomez y Justin Bieber escribían su intermitente historia de amor, el cantante se hizo un tatuaje muy similar al de su hoy ex novia. Lo curioso es que ambos eligieron la misma pierna, aunque el de Selena se puede ocultar más fácil, mientras que Bieber lo lleva en la pantorrilla.