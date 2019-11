Black Friday y Cyber Monday: 5 consejos para conseguir buenos precios

A pocos días de celebrar el "Día de Acción de Gracias" o Thanksgiving, muchas son las tiendas que ofercen una gran variedad de descuentos y eso ocasiona un caos generalizado entre los consumidores, quienes se apresuran para ser los primeros en obtener las maravillosas ofertas. Durante esa época, es costumbre ver una multitud haciendo las interminables líneas en las afueras de sus lugares favoritos de compra dispuestos a conseguir, a toda costa, sus artículos predilectos.

Black Friday y Cyber Monday son días de mucha actividad comercial con ofertas y rebajas en productos

Por esta razón, siempre es bueno estar al tanto de todas las ofertas para aprovecharlas al máximo sin pasar por tanto problema. Pero, ¿cómo se identifica una buena ganga? Aquí te ofrecemos estos 5 consejos:

1.- COMPARAR

Según los expertos, antes de comprar es básico hacer una comprobación para saber si el producto es más barato en otro lugar. Hay varios sitios especializados que te ayudan a saber si el producto que quieres está más barato en otras tiendas virtuales. Para ello, puedes usar la hetrramienta InvisibleHand o Camelcamelcamel.com y de esta manera te puedes asegurar que estás accediendo a la mejor oferta.

2.- PRIORIZA

Tienes que tratar de mantenerte siempre dentro de tu presupuesto, por eso es importante planificar de antemano y estar seguro de qué quieres comprar y cuánto estás dispuesto a pagar. Esto te facilitará las cosas a la hora de tomar decisiones y permitirá que tu billetera no salga muy lastimada.

Para obtener una compra exitosa, asegúrate de comparar precios antes de gastar

3.- NO ESPERES A ÚLTIMO MOMENTO

Las mayorías de tiendas ofrecen ofertas limtidas que van cambiando a lo largo del día, por lo que no conviene esperar a último momento para realizar tu compra. Opciones como Amazon y Target son algunas de las tiendas que empiezan con buenos descuentos antes del Black Friday o Cyber Monday, en dónde puedes comprar antes de que se desate la locura.

4.- CONOCE TUS DERECHOS

Los expertos advierten que muchas ofertas en esos días podrían ser no reembolsables, ya que en internet tienes del derecho de cambiar de opinión y retractarte, pero a veces ese no es el caso en muchas tiendas. Por ello, es importamte hacer una investigación en las políticas de compra de varios lugares para que después no te arrepientas.

Es recomendable tener varios dispositivos abiertos para no sufrir con la caída de las plataformas

5.- LAS FALLAS EN INTERNET

Una vez que hayas encontrado una ganga en internet, seguro que no querrás perderla por una falla de la página o la aplicación. Durante esa temporada de compras, es posible que los sitios sufran bloqueos debido al alto tráfico en sus plataformas. En algunos casos, los sitios web colapsan, pero aún están disponibles en el móvil o tableta. Por ello, es recomendable tener varios dispositivos abiertos para estar protegido de las caídas en la web.

También te permite tener un lugar extra cuando haces fila en línea, lo cual a veces puede ser lento. El momento más activo para que las personas que inicien compras online será alrededor de la medianoche y luego a las 8:00 o 9:00 de la mañana. Ahora que estás bien informado, ¡a comprar!