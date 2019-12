Es reconocido en todo el mundo por las ventas millonarias de sus discos, que lo han hecho merecer el nombre de El Rey de la Salsa, pero aquellos quienes conocen muy bien a Marc Anthony, saben que no hay nada más importante para él que la familia. El cantante atesora a sus seres queridos, adora pasar tiempo con ellos y sabe mejor que nadie que no debe dar por sentado que estarán ahí cuando él lo necesite.

©@donfelipemuniz Marc - fotografiado junto a su padre y hermanos Michael, Yolanda y Sussie - perdió a su hermana Maribel a causa de cáncer cerebral cuando ella tenía nueve años

Marc creció en East Harlem y fue el menor de ocho hijos de padres puertorriqueños, Guillermina Quiñones y Felipe Muñiz. Sin embargo, su feliz infancia estuvo marcada por una tragedia familiar, cuando su hermana Maribel murió de cáncer cerebral a los nueve años. Comprensiblemente, la triste pérdida afectó profundamente a Marc y se quedó con él por el resto de su vida.

La tragedia familiar estuvo en el centro de la mente de Marc muchos años después después de que se casó con Jennifer López y la pareja se convirtió en padres de los gemelos Max y Emme. Durante un momento deslumbrante, los entonces felices padres sufrieron pánico días después de recibir a los bebés, cuando descubrieron un bulto misterioso en la cabeza de su pequeña niña.

©GettyImages Marc recordó aquella tragedia familiar cuando encontró un bulto en la cabeza de su entonces recién nacida Emme, a quien tuvo con JLo junto a su mellizo Max

En una charla al respecto en CNN, JLo contó: “Solo recuerdo ese sentimiento. Si algo anda mal con la bebé... voy a morir. Recuerdo mirar a Marc y pensar, 'Deberíamos llamar al médico'... Entré un poco en pánico. Estábamos pensando: '¿Alguien la dejó caer cuando no estábamos mirando?... Solo recuerdo mirarlo y decirle si este bebé, si Emme no va a estar bien... yo no voy a estar bien".

Marc, recordó JLo, no estaba más tranquilo que ella. "Pensaba, 'No voy a estar bien. Ninguno de nosotros va a estar bien". La pareja llevó a Emme al hospital y, afortunadamente, todo salió bien. Pero el incidente los hizo pensar en familias que no tendrían tanta suerte y que no tendrían acceso a una excelente atención médica. Movidos por la idea, se inspiraron para establecer la Fundación Maribel, llamada así por la difunta hermana de Marc, para brindar atención pediátrica a los necesitados.