El actor también confesó estar chapado a la antigua y buscar en su pareja un camino para formar una familia. "Yo sí soy de creer que lo más importante es un hogar y algún día quiero tener una familia, mi pareja y mis hijos. Creo que para eso sí tienes que tener un núcleo que sostenga eso para formar niños de bien, que al día siguiente puedan ser un ejemplo para los jóvenes”, contó.

©@michellerenaud Danilo y Michelle están muy enamorados, tanto que no niegan la posibilidad de que en un futuro lleguen a ser papás

Aunque por ahora se enfoca en disfrutar al máximo su relación con la actriz e ir conociéndola más, Danilo Carrera no descarta en convertirse en papá en un tiempo. “Yo siempre he dicho que quiero ser papá, me encantaría”, dijo en entrevista para TVyNovelas. “Pero también que sea cuando Dios y la virgen me lo manden; cuando ellos decidan, yo estoy puesto para ser el mejor papá posible”, aseguró.