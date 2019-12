Demi Lovato tiene algo entre manos y eso vuelve locos a sus fans. La cantante de Tell Me You Love Me sorprendió a todos al publicar una fotografía en la que luce una pancita de embarazada y sus seguidores no lo podían creer. "¿Real o falso? #WillandGrace #ConozcanAJenny", escribió junto a la foto en la que posa frente a un espejo y toca con una mano su baby bump. En otra imagen la chica de 27 años muestra otro ángulo de la pancita. "Quedé en shock por un momento", escribió uno de sus fans. "Mazel tov", anotó Scooter Braun, su mánager.

©@ddlovato Demi Lovato mostró su pancita de embarazo para su personaje en Will and Grace

“Te ves tan linda en polka dots,” anotó la estrella de Will and Grace, Sean Hayes. El nuevo look de Demi es parte de su personaje en la serie de la NBC. En el show, que se encuentra en su última y tercera temporada tras su regreso a la televisión, la cantante de Confident tiene el papel de Jenny, una chica que llega a la vida de Will de una forma inesperada. Desde que se unió al elenco, la actriz mantiene a sus fans al tanto de su vida en el set. “Son el equipo soñado y estoy honrada de ser parte de este cast. ¡Anoche fue maravilloso y no puedo esperar para volver por más! Gracias @nbcwillandgrace”, escribió al lado de una foto en la que posa feliz junto a las estrellas del show.

Aunque es una pancita de embarazo falsa, y sus fans no pueden esperar una noticia así con su nuevo novio, Austin Wilson, quizá haya algo nuevo en la vida de la cantante. Demi reveló que está de regreso en el estudio de grabación. En videos que compartió Scooter, la cantante de Sorry aparece en una silla junto a detalles musicales. Poco a poco Demi retoma su dirección en la música. A principios de este mes, la estrella abrió su corazón para revelar su regreso a los escenarios y explicar la persona en la que se ha convertido desde una fatal sobredosis en julio de 2018.