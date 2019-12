©GettyImages GALLERY A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Eiza ha triunfado en Estados Unidos

La actriz recordó su paso por los Oscar el año pasado, cuando fue señalada por el vestido que usó en la entrega. “No me molesta lo que digan de mí, pero creo que hay más cosas que destacar que cómo me visto. Desde los 14 años estoy en esto, si me enfocara en lo que la gente piensa nunca hubiera llegado a ningún lado”.

Sobre cómo ha sido crecer en Hollywood siendo latina, Eiza expresó: “En Estados Unidos hay otras limitaciones como: ‘es latina, pero habla bien inglés’ o ‘Es blanca, pero también morena.’ No pienso que por ser mexicana sólo puede hacer papeles de mexicanas. Si soy latina quiero demostrar que somos un lienzo en blanco”.