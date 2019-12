Así, la cantante logró convertir una mala experiencia en un día inolvidable para quienes esperaban verla de lejos, pero con emoción de cantar junto a ella sus mejores temas. Del mágico momento para sus seguidores, quedan algunas fotografías que compartieron en las redes sociales felices de no haber regresado a casa incluso después de que Grande anunciara su cancelación.

Ariana Grande y su malestar

Aunque estaba lista para presentarse en Kentucky, Ariana Grande tuvo que anunciar vía Twitter que su concierto estaba cancelado. Siete horas antes de que las puertas se abrieran, la intérprete de Thank You, Next anotó las razones.

©@arianagrande Ariana Grande no se sentía bien de salud para presentarse en el escenario

"Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo. Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo", escribió Ariana en su publicación. Sin preocupar a sus seguidores, se refirió a la sinusitis que desde hace tiempo la ha estado molestando.