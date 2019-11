Tras deslumbrar en el Festival Internacional de Cine en Los Cabos con un espectacular vestido de cuero, Eiza González volvió a la carga con unas fotografías en bikini, con las que presumió su espectacular silueta. La actriz de origen mexicano dejó sin aliento a sus más de cinco millones de followers, logrando que sus fotos obtuvieran casi 200 mil me gusta, así como todo tipo de halagadores comentarios.

La actriz dejó a sus fans sin aliento con esta gran postal

La estrella de películas como Baby Driver y Bloodshot compartió en su perfil una serie de imágenes en las que se deja ver disfrutando de una tarde en la playa.

En la primera de ellas, Eiza aparece sumergida hasta el cuello con unas gafas oscuras, mientras que en otra de las fotos –quizá la que más gustó a sus fans—la actriz aparece navegando en el mar en medio de un fabuloso atardecer y presumiendo su escultural figura, la cual es fruto de una dieta sana y una intensa rutina de ejercicio.

Eiza, quien fue honrada con el International Star Award en el Festival de Cine en Los Cabos, agregó acompañó las fotos con una breve descripción. “Water colors”.

Trabajando duro

Este merecido descanso se da luego de haber acudido al festival, el cual se llevó a cabo en su país natal. Fue en dicho evento donde Eiza, quien desarrolla su carrera en Estados Unidos desde hace años, habló de las complicaciones que ha tenido en su carrera en Hollywood, pues se ha tenido que enfrentar a todo tipo de señalamientos y prejuicios. “Hay muchos estereotipos, que es lo que yo he tratado de romper, pero creo que muchas veces se centran en cosas más banales de mi persona”.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Eiza ha triunfado en Estados Unidos

La actriz recordó su paso por los Oscar el año pasado, cuando fue señalada por el vestido que usó en la entrega. “No me molesta lo que digan de mí, pero creo que hay más cosas que destacar que cómo me visto. Desde los 14 años estoy en esto, si me enfocara en lo que la gente piensa nunca hubiera llegado a ningún lado”.

Sobre cómo ha sido crecer en Hollywood siendo latina, Eiza expresó: “En Estados Unidos hay otras limitaciones como: ‘es latina, pero habla bien inglés’ o ‘Es blanca, pero también morena.’ No pienso que por ser mexicana sólo puede hacer papeles de mexicanas. Si soy latina quiero demostrar que somos un lienzo en blanco”.