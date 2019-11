Ariana Grande recompensó a sus fans por haber cancelado sus conciertos

Ariana Grande es abierta con sus fans, por ello es que el fin de semana pasado anunció con mucha pena que tendría que cancelar su concierto en Rupp Arena, en Kentucky. ¿La razón? Un descanso recetado por el médico luego de que se sintiera muy mal por la sinusitis que padece. Sin embargo, algunos de sus Arianators acudieron al lugar en donde se realizaría el evento, aún sabiendo que no podrían ver el show de su cantante favorita.

Ariana Grande explicó que se había sentido muy mal y que tenía dolores muy fuertes

Como toda una sorpresa, sus fans se encontraron con la misma Ariana, quien muy atenta les preguntó de qué forma podría recompensar el haber cancelado un concierto que ellos esperaban con muchas ansias. Lo único que los chicos pidieron a cambio, fue que conviviera un poco con ella, y feliz, la cantante los complació.

Loading the player...

RELACIONADO: Ariana Grande y el disfraz de Halloween que la puso en serios aprietos

Ariana no sólo accedió a tomarse fotos con los casi 40 seguidores que se encontró, también los invitó a comer a un restaurante cercano en donde charló de varios temas. La cantante incluso se ofreció a pagar la cuenta de todos.

Ariana Grande invitó a sus fans a comer luego de cancelar uno de sus conciertos

Así, la cantante logró convertir una mala experiencia en un día inolvidable para quienes esperaban verla de lejos, pero con emoción de cantar junto a ella sus mejores temas. Del mágico momento para sus seguidores, quedan algunas fotografías que compartieron en las redes sociales felices de no haber regresado a casa incluso después de que Grande anunciara su cancelación.

Ariana Grande y su malestar

Aunque estaba lista para presentarse en Kentucky, Ariana Grande tuvo que anunciar vía Twitter que su concierto estaba cancelado. Siete horas antes de que las puertas se abrieran, la intérprete de Thank You, Next anotó las razones.

Ariana Grande no se sentía bien de salud para presentarse en el escenario

RELACIONADO: ¡Cuánto ha cambiado! La evolución de los ‘beauty looks’ de Ariana Grande

"Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo. Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo", escribió Ariana en su publicación. Sin preocupar a sus seguidores, se refirió a la sinusitis que desde hace tiempo la ha estado molestando.