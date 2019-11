Maluma comparte la emoción por su nominación en los Grammy con la mujer de su vida

La desilusión que Maluma vivió al no quedar nominado en los Latin Grammy quedó en el pasado. Ahora, el cantante de origen colombiano celebra su nominación a los Grammy americanos. El pasado 20 de noviembre se dieron a conocer los nominados de la 62ª entrega y el intérprete de Felices los 4 figura en la terna de Mejor Álbum Pop Latino gracias a su disco 11:11.

Maluma quedó nominado en los Grammy gracias a su disco 11:11

Emocionado por este gran logro en su carrera profesional, el cantante de 25 años compartió un video en sus redes sociales, en el que agradeció a su equipo de trabajo, así como a sus fans. Además de esto, Maluma –cuyo nombre real es el de Juan Luis Londoño—reveló que, al saber la buena noticia, la compartió con la mujer más importante de su vida: su mamá, la señora Marlli Arias.

El colombiano compartió su alegría con su mamá, a quien es muy unido

“El universo y Dios confabulan en el momento indicado y cuando uno menos se lo espera. Quiero agradecer a la Academia de los Grammy por darme esta alegría estoy muy feliz, muy emocionado. Tan pronto supe la noticia, llamé a mi mamá y le compartí mis sentimientos”, dijo el intérprete quien se dejó ver conmovido.

“Ustedes saben que yo he trabajado muy duro, muy, muy duro por esto y hoy es una realidad. Así que, gracias a la Academia, a mis fans, a mi familia y en especial a los productores y compositores que fueron parte de 11:11. ¡Estamos nominados al Grammy americano!”.

Maluma confesó que tenía sentimientos encontrados y que había pasado parte del día llorando de felicidad. “Tengo los ojos rojos de llorar tanto, se me secaron las lágrimas. Los amo, felicidades a todo mi equipo”. El cantante concluyó el video, agradeciendo a aquellos que tomaron en cuenta su trabajo para las nominaciones de los Grammy. “Qué bonito es ver cuando reconocen el esfuerzo y el talento”.

Esta nominación se da luego de que en la versión latina de los premios, el colombiano no quedara en ninguna terna

Maluma compite en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino con Sebastián Yatra (Fantasía), Luis Fonsi (Vida), Ricardo Montaner (Montaner) y Alejandro Sanz (#ELDISCO).

La experiencia en los Latin Grammy

En septiembre pasado, luego de que se dieran a conocer las nominaciones a los Latin Grammy, Maluma expresó su sentir al no figurar en ninguna de las ternas. El cantante comentó que le llamaba la atención este hecho, pues 11:11 es, hasta el momento, su mejor material.

"Una desilusión bien fuerte no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11PM, salsa producida por el más grande, Sergio George, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11", expresó en sus redes.

“Definitivamente uno se queda confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo", agregó.

A más de dos meses de ese capítulo, ahora el escenario es diferente, y Maluma podría ser uno de los grandes triunfadores de los Grammy, los cuales se llevarán a cabo el 26 de enero de 2020.