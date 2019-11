Luego de que una revista italiana afirmara que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en secreto en Marruecos, muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse si realmente la pareja había contraído matrimonio. Según el medio Novella 2000, la modelo y el futbolista se habrían dado el sí para toda la vida en una ceremonia íntima que habría organizado Badr Hari, uno de los mejores amigos el delantero de la Juventus. Sin embargo, esta información fue desmentida por el entorno más cercano del deportista."No se ha casado", aseguraron para TMZ Sports.

La pareja conforma una familia hermosa junto a sus cuatro hijos

Aunque la noticia fue tachada como falsa, lo cierto es que Cristiano ha manifestado que sí tiene intenciones de casarse con la modelo española. De hecho, así lo dio a conocer en septiembre durante una entrevista concedida a Good Morning America. "Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. ¿Por qué no?", dijo el portugués, quien se mostró muy agradecido con la madre biológica de su hija Alana. "Geo es parte de mi. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida", añadió.

Por su parte, Georgina declaró para ¡HOLA! que le encantaría ser la esposa del futbolista. "¿Que si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no… Me encantaría. Ahora tenemos prioridades, pero en un futuro sería maravilloso convertirme en su esposa", señaló en febrero de este año. Y cuando fue consultada sobre ampliar la familia, agregó: "¿Más hijos? Somos felices tal y como estamos. Aunque con mi pareja lo quiero todo... en el futuro ya veremos con lo que Dios nos bendice".

Cristiano aseguró que Georgina es el amor de su vida y sí le gustaría casarse con ella algún día

Cristiano y Georgina iniciaron su romance en 2016 y desde entonces son inseparables. Actualmente disfrutan de la hermosa familia que conforman junto a Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina, hija que la pareja tuvo hace dos años. "Nuestra casa es muy entretenida con nuestros chiquitines. Jugamos, pasamos todo el tiempo que podemos juntos. Es lo que más nos gusta", dijo Georinia, quien derrite las redes sociales cada vez que comparte alguna tierna publicación junto a sus pequeños.