¿Y tu papá que te dice de todo esto, también te apoya?

El quería que yo estudiara y no quería que entre en el mundo de los certámenes o en el modelaje, pero ahora entiende que una reina no es solo una mujer bella, sino que es una mujer con un propósito. Ahora él se siente demasiado orgulloso de su hija.

Tu primer idioma es el inglés y muchos puertorriqueños te han criticado porque dicen que no hablas bien el español, ¿qué le dirías a esas personas?

Al principio me criticaban mucho pero ahora ya tengo el apoyo de toda mi isla, claro que aún hay sus haters pero tengo la mayoría de apoyo de mi gente. También tengo fans en el mundo entero así que mi idioma no me limita en ese sentido.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que pasar en ese sentido?

Definitivamente, tener que aprender bien mi idioma en tan poco tiempo. Me sentí muy presionada y fue difícil aprender español porque sé cómo me puedo expresar en inglés y quiero hacer lo mismo en español. Aprendí que la paciencia es clave para esto. Estoy orgullosa del español que tengo, aunque no lo hable bien, me puedo comunicar.

¿Qué causas sociales te mueven?

Estoy orgullosa de tener una plataforma para ser una portavoz en mi isla y estoy trabajando con mujeres y niños en San Jorge Woman and Children Hospital y también hago charlas en las ecuelas para el detener el bullying y de violencia doméstica.

¿Has sido víctima de bullying de niña?

Me hacían bullying por mis pecas, por ser blanca y no hablar español. Siempre me decían que no era latina, como hasta este momento lo hacen algunas personas.

¿Cuál es el mensaje que le envías a la juventud?

Que nada en el mundo es imposible, si yo pude lograr cosas en la vida todos lo pueden hacer también.