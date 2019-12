Geraldine Bazán no está contenta con las recientes imágenes que su exesposo, Gabriel Soto, compartió en las redes sociales, en las que se puede ver a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda conviviendo con Irina Baeva, la actual pareja del actor. Aunque había optado por mantener las fotos en su álbum personal, Soto las hizo públicas luego de que Bazán denunciara que los encuentros con Irina provocaban "llanto, confusión e inseguridad" en las niñas, un acto que para Geraldine fue hecho sin su consentimiento.

©@gabrielsoto GALLERY Geraldine Bazán declaró que sus hijas eran obligadas a convivir con la pareja de su papá

Al ser cuestionada por varios medios de comunicación sobre el tema, Geraldine explicó ue fue su ex esposo quien le aseguró que su hija menor había reaccionado mal al ver a Irina. “Gabriel fue el que me escribió para decirme que Elissa había llorado porque por casualidad se encontraron (a Irina) en un centro comercial hace dos semanas. Elissa se puso muy mal, se puso a llorar, salió corriendo, su papá la obligó a saludar… A mí me parece que no puede ser eso”, contó la actriz.

En varias ocasiones, Geraldine expresó que no le agradaba la idea de que sus hijas convivieran con la actual pareja de su ex esposo. Incluso reveló que ella no sabía que las pequeñas ya la conocieran en persona, razón por la que las fotografías de Soto fueron una no muy grata sorpresa para ella. “Él no puede tomar decisiones unilaterales en cuanto a mis hijas, porque tienen papá y mamá”, agregó la actriz mexicana. Esa cuestión de postear fotografías, que además yo no tenía idea de la existencia… fue sorpresivo, porque aparte lo hace sin mi consentimiento”, continuó seria.