Es indiscutible que Camila Cabello y Shawn Mendes se han convertido en una de las parejas más queridas y mediáticas de la industria musical no solo por su calidad interpretativa, sino también por la linda historia de amor que ambos viven de la mano de sus ascendentes carreras profesionales. La noticia de la relación sentimental entre las estrellas del pop salió a la luz durante el término del verano pasado y desde entonces, el foco de los medios de comunicación está constantemente sobre ellos.

©GettyImages Camila Cabello reveló que siempre estuvo enamorada de Shawn Mendes

Tras la oficialización de su romance, los protagonistas del éxito Señorita se han dejado ver de manera muy romántica por medio de sus redes y disfrutan libremente de su amor. Recientemente, la joven de origen cubano brindó una entrevista a la revista Rolling Stone en la cual reveló que sus sentimientos por el cantante canadiense empezaron a florecer en 2015, cuando los dos colaboraron en I Know What You Did Last Summer.

Cabello ha reconocido que llevaba años enamorada de Mendes y así lo manifestó a dicha publicación: "Fue en esa etapa cuando empezamos a conectar como algo más que amigos. Creo que los dos sentíamos lo mismo el uno por el otro, pero también éramos muy jóvenes y [Shawn] estaba atravesando un momento de mucha presión debido a su carrera", se lee en parte de la entrevista compartida también por La Opinión.

©GTres La cantante de Señorita dio detalles del inicio de su relación con Mendes en entrevista para Rolling Stone

Y continuó: "Ninguno de los dos sabía que hacer con esos sentimientos. Nos gustábamos mucho pero no éramos pareja. Era raro". Y esas mariposas se fueron diluyendo de a pocos y cuando la ex integrante de Fifth Harmony pensaba que ya lo había perdido, sucedió la escena definitiva que ella estaba buscando.