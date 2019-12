En 2010, Emilia Clarke aceptó el papel que la lanzaría a la fama a nivel mundial. Desde ese entonces se convertiría en Daenerys Targaryen, uno de los personajes más importantes de la serie que por ocho años estuvo en boca de todos: Game of Thrones. Y aunque se trató de la oportunidad de su vida, esa que miles de jóvenes actrices desean, hubo un detalle que no le agradó durante la grabación.

Emilia Clarke alcanzó la fama por su papel como Daenerys Targaryen en Game of Thrones

La actriz de hoy 33 años contó que en su contrato jamás se contemplaron los desnudos; sin embargo accedió porque creyó que era normal en la industria en la que ella apenas daba sus primeros pasos. “He tenido peleas en el set de rodaje. Yo decía que no, que me cubría con una sábana. Y me replicaban: ‘No querrás decepcionar a tus fans'", confesó en una entrevista con Dax Sheprad. “Soy mucho más sabia ahora con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo en hacer”, agregó.

Emilia contó que sólo tenía 22 años cuando inició los rodajes de la serie, ella apenas había salido de la escuela de teatro y tenía la idea de que lo que estaba escrito en el guión era justo lo que se suponía que debía hacer.