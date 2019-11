Khloé Kardashian y su hija True podrían tener su propio reality

La vida de Khloé Kardashian ha cambiado mucho desde que el mundo entero la conoció en el reality que lanzó a su familia a la fama, Keeping Up with the Kardashians. Ahora es una empresaria exitosa, con un programa de televisión en el que saca lo mejor de la gente, y en su vida personal no podría estar más contenta con su hija True. Es justo con ella con quien podría apoderarse de la pantalla en una nueva serie que seguirá a madre e hija y que podría convertirse en el nuevo favorito de la TV.

Khloé Kardashian podría contar sus aventuras como mamá en un nuevo reality

Las pistas de este nuevo show las dio la misma Khloé en uno de los capítulos de Keeping Up With the Kardashians. En una charla con su mamá, Kris Jenner, Khloé explicó que ha tenido reuniones con los productores de ese mismo show para dar pie a un programa que llevaría como título Khloé and True Take the World. Al parecer, algunas tomas ya iniciaron en su casa en Calabasas, California.

Hasta ahora no se han dado más detalles como la fecha de estreno, pero Khloé adelantó que en él se vería la convivencia que tiene con su hija, cómo es su día a día y todo lo que hacen cuando están juntas. Para los fans de la familia, esta es una noticia muy grata, pues desde que Khloé presentó a su hija en las redes sociales, sus seguidores quedan encantados con cada una de las imágenes que publica de la pequeña.

El adiós de Kourtney en el reality

Mientras Khloé se enfoca por más tiempo frente a las cámaras, su hermana mayor, Kourtney Kardashian dice adiós a la tele realidad. Días atrás la misma Kourtney confirmó a Entertainment Tonight que dejaría el reality. "Simplemente he decidido pasar más tiempo como madre y poner más energía en esta faceta", explicó.

Kourtney Kardashian asegura que quiere pasar más tiempo con sus hijos y menos tiempo en la televisión

Kourtney es madre de tres niños: Mason, Penelope y Reign; todos fruto de su relación con Scott Disick. Desde tiempo atrás, la mayor de las Kardashian había expresado su interés en pasar más tiempo con sus hijos, una situación que incluso desató un conflicto con su hermana Kim y que dio mucho de qué hablar luego de su emisión en el programa.