Geraldine Bazán reacciona a las fotos de sus hijas junto a Irina Baeva y Gabriel Soto

Geraldine Bazán no está contenta con las recientes imágenes que su exesposo, Gabriel Soto, compartió en las redes sociales, en las que se puede ver a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda conviviendo con Irina Baeva, la actual pareja del actor. Aunque había optado por mantener las fotos en su álbum personal, Soto las hizo públicas luego de que Bazán denunciara que los encuentros con Irina provocaban "llanto, confusión e inseguridad" en las niñas, un acto que para Geraldine fue hecho sin su consentimiento.

Geraldine Bazán declaró que sus hijas eran obligadas a convivir con la pareja de su papá

Al ser cuestionada por varios medios de comunicación sobre el tema, Geraldine explicó ue fue su ex esposo quien le aseguró que su hija menor había reaccionado mal al ver a Irina. “Gabriel fue el que me escribió para decirme que Elissa había llorado porque por casualidad se encontraron (a Irina) en un centro comercial hace dos semanas. Elissa se puso muy mal, se puso a llorar, salió corriendo, su papá la obligó a saludar… A mí me parece que no puede ser eso”, contó la actriz.

En varias ocasiones, Geraldine expresó que no le agradaba la idea de que sus hijas convivieran con la actual pareja de su ex esposo. Incluso reveló que ella no sabía que las pequeñas ya la conocieran en persona, razón por la que las fotografías de Soto fueron una no muy grata sorpresa para ella. “Él no puede tomar decisiones unilaterales en cuanto a mis hijas, porque tienen papá y mamá”, agregó la actriz mexicana. Esa cuestión de postear fotografías, que además yo no tenía idea de la existencia… fue sorpresivo, porque aparte lo hace sin mi consentimiento”, continuó seria.

Geraldine Bazán aseguró que no sabía que sus hijas ya convivieran con Irina Baeva

En cuanto a tomar acciones legales contra Gabriel Soto por publicar las fotografías, Geraldine Bazán explicó: “No se, creo que en nuestro país me parece que no (se puede). En Estados Unidos sí se puede hacer, mis hijas son ciudadanas americanas, si en algún momento es necesario, tal vez lo haré”.

Gabriel Soto y las fotos de sus hijas con Irina Baeva

Aunque suele proteger la intimidad de sus hijas, Gabriel Soto respondió a Geraldine Bazán con un par de fotografías luego de que ella asegurara que las niñas la pasaban muy mal cuando se encontraban con Irina Baeva. Sin mencionar el nombre de la actriz, pero haciendo claras notas sobre el mensaje de su ex, Soto explicó que entre su actual pareja y sus hijas hay una relación cordial y sin tensiones.

Gabriel Soto publicó las fotos de sus hijas como una respuesta para Geraldine Bazán

“Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad. La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean… Estas fotos no fueron tomadas con intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dada las circunstancias”, escribió Soto junto a las primeras fotos que publica de su novia junto a sus hijas.