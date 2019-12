Mon Laferte reflexiona sobre la dirección de su carrera

La situación motivó a Mon Laferte a ayudar a quienes lo necesitan, sin importar si debe hacer a un lado algunos de sus proyectos musicales. "Quiero regresar, ya cancelé una gira por Europa porque no me sentía en paz. No sé si ayudo tanto, pero mi alma queda en paz estando allá, con la gente que me pueda necesitar o simplemente estar con mi familia", dijo sincera.

Sin embargo, Mon Laferte seguirá con otros pactos de su gira Norma, pues con ella también ayuda a las personas involucradas en la organización a seguir generando ingresos para su vida personal. "Tengo un conflicto interno muy grande porque tengo que seguir trabajando. Un montón de personas depende de mi trabajo y tengo que seguir adelante", expresó.