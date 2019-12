Para Joy Huerta, integrante del dúo mexicano Jesse & Joy, este 2019 es uno de los años más especiales de su vida, pues fue justo en este año cuando se convirtió en madre al lado de su pareja, la artista Diana Atri, además de lanzar uno de los sencillos que más satisfacciones le ha dado a lo largo de toda su trayectoria; se trata de Tanto, al lado de Luis Fonsi.

©@joynadamas GALLERY Joy Huerta dio a conocer en mayo pasado que ella y su esposa habían tenido una niña

En entrevista con una publicación, la intérprete de Mañana es too late reveló que su bebé está creciendo rapidísimo y que ya hasta dijo sus primeras palabras, e incluso hasta describió el carácter de su hija, quien con solo unos meses de vida ya demuestra su personalidad.

“El 2019 me deja una nena maravillosa. Creció la familia. Es de mis años favoritos. Terminamos el disco. Ella (Noah) es increíble, se nota que va a ser una persona muy determinada. La veo cómo se empieza a frustrar y ya dice ‘mamá’ y ‘Ramón’ (el nombre de su gato), fueron sus primeras palabras”, indicó.

©@joynadamas GALLERY Con cerca de ocho meses de nacida, la bebé de Joy y Diana ya dijo sus primeras palabras

En esa misma entrevista, Joy –quien recientemente fue reconocida como una de las Damas Líderes del Entretenimiento en un evento organizado por los Latin Grammy—habló sobre las actividades que disfruta hacer en su tiempo libre al lado de la madre de su hija. “Mi esposa y yo disfrutamos mucho ver películas, (pero) ya no me dejan. Cuando estoy libre trato de ayudarle con algunas cosas en la casa. También cuando tengo tiempo libre me pongo a hacer ejercicio que eso ayuda a mi mente”, señaló.