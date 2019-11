Mon Laferte reflexiona sobre la dirección de su carrera

Mon Laferte logró que todas las miradas se centraran en ella durante la pasada ceremonia de los Latin Grammy. A su paso por la alfombra roja, la cantante chilena hizo un topless para protestar por la inseguridad que muchas mujeres viven en Chile, su país natal. Con la leyenda "En Chile torturan, violan y matan", la intérprete alzó la voz sobre la situación que tanto le preocupa y que la ha hecho replantear el rumbo de su carrera.

Mon Laferte protestó en los Latin Grammy pasados sobre la inseguridad que hay en su país

Poco antes de llegar al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Norma Monserrat, nombre real de la cantante, contó en una entrevista con Reforma que se sentía emocionalmente afectada, un sentimiento que podría hacerla posponer algunos de sus proyectos.

"Hoy me replanteo todo, con toda honestidad digo que tengo esta entrevista para hablar de mi concierto y tengo todas las ganas de ir a cantarle a la gente, pero también de pronto siento que no tengo cara de subir a promocionar mi trabajo en redes sociales cuando en Chile están matando gente", dijo poco antes de la foto que causó revuelo en todo el mundo.

A pesar de que no es la primera vez que es testigo de una crisis en Chile, la ganadora de tres Latin Grammy expresó que no lo había resentido tanto como ahora.

La cantante chilena ganó tres Latin Grammy por su álbum 'Norma'

"Me fui a Chile (hace días) un poco sin saber qué hacer porque me sentía de brazos cruzados estando acá, viendo a mi familia y amistades pasándolo muy mal. Llevé un poco de información a la gente a través de un grupo de músicos que nos juntamos", agregó la intérprete de Tu Falta de Querer.

Mon Laferte, dispuesta a ayudar a la gente de Chile

La cantante contó que en su viaje pudo visitar barrios pobres acompañada de psicólogos y abogados. "Justamente son los que salen más perjudicados y no tienen acceso a la información rápida", agregó sobre los lugares que recorrió.

La chilena aseguró sentirse entre un conflicto interno en el que busca ayudar a la gente, pero debe seguir trabajando

La situación motivó a Mon Laferte a ayudar a quienes lo necesitan, sin importar si debe hacer a un lado algunos de sus proyectos musicales. "Quiero regresar, ya cancelé una gira por Europa porque no me sentía en paz. No sé si ayudo tanto, pero mi alma queda en paz estando allá, con la gente que me pueda necesitar o simplemente estar con mi familia", dijo sincera.

Sin embargo, Mon Laferte seguirá con otros pactos de su gira Norma, pues con ella también ayuda a las personas involucradas en la organización a seguir generando ingresos para su vida personal. "Tengo un conflicto interno muy grande porque tengo que seguir trabajando. Un montón de personas depende de mi trabajo y tengo que seguir adelante", expresó.