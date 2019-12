La familia Lopez-Rodriguez se encuentra de celebración por el cumpleaños de Natasha, una de las hijas del expelotero Alex Rodriguez quien ya tiene 15 años. Como no podía ser de otra manera, Jennifer Lopez aprovechó la oportunidad para enviarle un saludo a la adolescente por este día tan especial y por medio de sus redes sociales, la Diva del Bronx expresó el inmenso cariño que siente por Tashie.

©@JLo Con esta tierna fotografía, Jennifer Lopez celebró el cumple número 15 de Tashie, hija de Alex Rodriguez

En la reciente publicación de JLo, se aprecia a la cantante abrazando a la quinceañera de manera muy afectuosa con un mensaje que refleja la gran relación y armonía que mantiene con su hijastra.

"Le deseo a mi adolescente favorita un feliz cumpleaños número 15!!! Que sigas por siempre iluminando a la gente alrededor tuyo con esa luz contagiosa. Te amo y espero que pases el mejor de los días", escribió emocionada junto a la postal que ya es celebrada por sus más de 105 millones de seguidores.

©@JLo La expareja de Arod también estuvo en la celebración y se tomaron esta linda foto familiar

Asimismo, Arod hizo lo propio y se deshizo en felicitaciones hacia su hija al dedicarle unas bellas palabras. El orgulloso papá compartió un emotivo video que recrea los mejores momentos entre ambos y que nos recuerda lo rápido que pasa el tiempo que uno pasa al lado de nuestros seres queridos.

"A mi hermosa y extraordinaria hija... no puedo creer lo grande que estás ahora y lo mucho que has crecido. Estoy orgulloso de la chica en que te has convertido y que sigue cambiando cada día. Soy tan afortundado de tenerte como mi hija y me siento honrado de ser tu papá. Feliz cumpleaños, Tashie. Te amo mucho!!!", recalcó en su dedicatoria.

Las impresionó con JLo

A pesar de de ser todo un exitoso empresario y haber llegado a la gloria en el béisbol, Alex Rodriguez confesó que nada de eso fue suficiente para impresionar a sus hijas. Sin embargo, desde que se convirtió en novio de Jennifer Lopez, finalmente pudo llamar la atención total de ellas.