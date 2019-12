La hija menor de Eugenio Derbez, Aitana, está cada día más grande y llena de energía tal como lo vemos reflejado en los tiernos videos compartidos por sus orgullosos padres. Recientemente, la pequeña sorprendió a todos al demostrar que es una auténtica fan de su mamá y dejar en claro que podría seguir los pasos de su progenitora en el canto, ya que lo hace con mucha naturalidad.

VIDEO GOES HERE 97CM0wcl

Aitana presumió sus dotes artísticos al interpretar Escríbeme en el cielo y Únete a la fiesta, dos de temas que forman parte de Sentidos Opuestos –dueto que conformóAlessandra Rosaldoen la década de los 90– y que entonó de manera muy original durante un paseo en auto con su papá.

©@alexrosaldo Aitana, hija de Eugenio Derbez, se sabe de memoria los éxitos musicales de su mamá

El tierno momento fue publicado por Eugenio Derbez en sus redes, en el que se aprecia cómo la niña se sabe de memoria las canciones de su mami. La reacción del comediante mexicano es muy graciosa y describió el episodio con el humor que lo caracteriza: “Ya tenemos nueva presidenta del club de fans de @alessandrarosaldo”.

©@ederbez Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo presumen, orgullosos, a su hija Aitana

No es la primera vez que el patriarca de la dinastía Derbez hace gala de su fascinación por los éxitos musicales familiares. Hace unos días, el actor derritió a sus seguidores con la publicación de un clip en el que le está enseñando a su hija la melodía de La vaca lechera, un clásico que fue interpretado por su madre, la primera actriz mexicana Silvia Derbez.

Aitana provocó el regreso de su mamá a la música

Alessandra Rosaldo acaba de retomar su carrera musical y la “culpable” de esta decisión fue la pequeña Aitana, quien terminó por convencerla. “Para mí Aitana ha sido uno de los factores más importantes para que yo tomara la decisión de dar ese gran paso, cuando me dijo una vez: ‘mamá, yo te quiero ver cantar’ y me empezó a pedir las canciones de Sentidos Opuestos, fue que me convencí”, declaró a los medios.