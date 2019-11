Emilio Estefan desmiente que fuera a lanzar a Sarita, la hija de José José, como cantante

Hace más de un mes, Emilio Estefan aclaró que él no estaba involucrado con el homenaje que se estaba organizando en memoria del fallecido cantante José José. Una vez más, el productor musical ha salido a desmentir que esté vinculado con la familia del intérprete mexicano, y en esta ocasión se refirió a los rumores que lo vinculan con el lanzamiento musical de Sarita Sosa, la hija menor de ‘El Príncipe de la Canción’.

VER GALERÍA

Sarita Sosa ha comentado en más de una ocasión que su padre quería que ella siguiera sus pasos en la música

Ante las cámaras de Ventaneando (TV Azteca), el productor explicó que nunca ha estado en contacto con los familiares de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del intérprete. “Nunca tuve comunicación con la familia. Nunca tuve nada que ver con la hija (Sarita)”. El esposo de Gloria Estefan agregó que ha hablado de esto en más de una ocasión. “Eso de la hija fue mentira completamente; lo he desmentido varias veces. Más, sin embargo, alguna prensa lo sigue comentando, pero eso no es verdad”.

VER GALERÍA

Emilio Estefan aseguró que no tiene nada qué ver con la familia Sosa Oritz

En cuanto al homenaje que supuestamente estaría ayudando a organizar para el intérprete de Gavilán o paloma, el fundador del grupo Miami Sound Machine negó estar involucrado, incluso explicó que cuando José José falleció, el pasado 28 de septiembre, él no estaba en Miami. “Si hubiera estado en Miami hubiera ayudado (en algún homenaje), por supuesto. Incluso yo ofrecí que sí hacía falta algo económico, pero no lo aceptaron. Me da mucha pena lo que ha pasado, pero no tuve nada que ver”.

“Hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene una responsabilidad de poner un tweet porque ponen algo que no es verdad”, dijo en referencia al tributo. “Quería mucho a José y lo respetaba mucho porque, no solamente era un gran intérprete, era también una gran persona”, agregó.

VER GALERÍA

El productor tuvo las palabras más amables para José José, a quien consideraba como una gran persona

El aclamado productor añadió que el fallecimiento del artista fue una gran pérdida y que lo consideraba como “un gran señor, un hombre que cambió el mundo de la balada y un gran ser humano”.

La razón por la que no organizó el evento

Luego de la muerte del cantante, empezaron a circular una oleada de rumores, en los que se decía que Emilio Estefan estaría a cargo del tributo en honor a José José. Ante estas declaraciones, Lili Estefan, sobrina del productor, habló ante las cámaras de El Gordo y la Flaca, el show que conduce en Univision.

“Te quiero confirmar que, efectivamente, Sarita llamó a Emilio Estefan para que se ocupara del homenaje y Emilio le pidió disculpas y le dijo: ‘no me puedo ocupar, estoy de viaje, estoy fuera de la ciudad, no voy a estar esta semana y no voy a poder hacerlo”, indicó.