Michelle Renaud relató que se hizo el famoso 'facial vampiro', que Kim Kardashian puso de moda en 2013

Michelle Renaud, como muchas chicas, estuvo dispuesta a probar tratamientos de belleza que prometen una piel suave, tersa y sin imperfecciones. Ella misma recordó que se sometió al famoso facial vampiro, que se convirtió en toda una tendencia años atrás, cuando Kim Kardashian publicó una foto en donde se podía ver su cara completamente roja por su propia sangre. Sin embargo, para la actriz mexicana los resultados no fueron los que esperaba, además de que fue más doloroso de lo que se imaginaba.

Michelle Renaud confesó que se hizo el famoso 'facial vampiro' como Kim Kardashian

“Duele horrible, no sirve para nada, a mí me infectó toda la cara, de verdad tengan cuidado con quiénes van”, confesó en el programa D-Generaciones. La actriz de La Reina Soy Yo aprovechó para alertar a las chicas para no realizarse ningún tratamiento en manos de personas no calificadas.

Loading the player...

RELACIONADO: Michelle Renaud gana el ramo en una boda y Danilo Carrera es el más emocionado

El tratamiento, además de que infectó la cara de la actriz, fue muy doloroso y no se lo recomendaría a sus seguidoras. “El que se hace Kim es súper extremo y súper chafa, es el que yo también me hice un vez”, dijo.

Para que no quedaran dudas, Michelle detalló sobre cómo es que aplicaron su sangre en la cara. “Lo que hacen es que te sacan sangre, la centrifugan y te embarran la sangre centrifugada que ya te sacaron y es de otro colorcito”, recordó. Luego, inyectan la sangre en la cara con pequeñas agujas. “Te la ponen como si fuera un suero, te pican con unas agujas para que se te penetre”, relató.

Michelle Renaud confía en el aceite de coco para su rutina de belleza, así lo confesó a HOLA! USA

Kim Kardashian tampoco volvería a hacerse el facial vampiro

Aunque fue Kim quien puso de moda este peculiar facial, ella misma reveló que no volvería a pasar por una situación similar. ¿La razón? ¡Es muy doloroso! Aquel día en el que inmortalizó la foto de su cara roja, Kim no puso ponerse cremas analgésicas o tomar algo para el dolor porque acababa de enterarse que estaba embarazada de su primogénita, North West.

Kim Kardashian sorprendió a todos cuando publicó eta foto en la que su sangre sirvió como un suero de belleza

La socialité, al igual que Michelle, ahora opta por una rutina de belleza mucho menos agresiva y que consigue dejar su piel suave, limpia y sin imperfecciones... ¡Sin necesidad de agujas!

RELACIONADO: Michelle Renaud revela que se ha sentido insegura por su físico