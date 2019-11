Selena Gomez y el tatuaje que sella su amistad con Julia Michaels

Selena Gomez está dispuesta a llenar su vida con amor y buena compañía, todo con el fin de ser feliz. Por ello es que está más cerca de sus grandes amigos y una de ellas es la también cantante Julia Michaels. Las chicas sellaron su amistad de varios años con un tatuaje muy especial que ambas mostraron a sus seguidores en las redes sociales.

Selena Gomez y Julia Michaels son amigas desde hace años

Cada una se hizo una flecha en la mano. El de la ex chica Disney apunta directamente al de su amiga y se unen cada vez que se toman de la mano. "Está tatuado... mi flecha apuntará hacia ti para siempre", escribió la intérprete de Lose You to Love Me, quien publicó varias fotos del proceso y el resultado final. Julia, en su foto, escribió: "Siempre hacia ti, nena".

Las chicas ahora llevan un tatuaje muy especial que les recuerda lo mucho que se quieren

Selena Gomez y Julia Michaels no sólo se reunieron para pasar una agradable noche de chicas, sino que el lunes pasado, fueron toda una sensación durante el concierto de Julia en el Fonda Theater de Los Ángeles, en donde, por sorpresa para el público, Selena unió su voz a la de su amiga para cantar Anxiety.

El beso que ha dado de qué hablar

Si bien el tatuaje conmovió a los fans de ambas, una foto más ha captado los titulares. Durante su presentación, las chicas se dieron un beso en la boca que dejó sorprendidos a muchos. Selena Gomez se encargó de mostrar a todo el mundo aquel momento e hizo pública una foto de ambas en el escenario que ha dado mucho de qué hablar.

Selena Gomez y Julia Michales se dieron un beso durante su presentación juntas

Pero lejos de cualquier especulación, los fans de ambas vieron el beso como una linda muestra de cariño entre las dos. "Siempre para ti, bebé", aseguró Selena a Julia junto a la foto.

