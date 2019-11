Jennifer Lopez revela detalles sobre una propuesta indecente que le hizo un productor

Desde que empezó el movimiento #metoo en 2017, tras las numerosas alegaciones en contra del productor Harvey Wenstein por acoso sexual, han sido muchas las mujeres en Hollywood que han compartido sus experiencias al ser víctimas de estas desagradables situaciones en la industria del espectáculo. En este caso, Jennifer Lopez alzó la voz al contar cómo logró superar el hostigamiento por parte de un director quien le pidió que le mostrara los senos.

El episodio ocurrió durante las grabaciones de una película que requería unas escenas en las que JLo se tenía que desnudar, tal y como lo reveló la prometida de Alex Rodriguez durante una entrevista entre artistas en la mesa redonda de Hollywood Reporter que dejó a sus colegas Scarlett Johansson y Renée Zellweger con la boca abierta.

RELACIONADO: Jennifer Lopez y el lindo gesto sobre la alfombra roja para sus fans

“Quería ver mis senos y yo le contesté: ‘no estamos en el set’. Dije que no y me defendí. Recuerdo que estaba aterrada en ese momento”, expresó la protagonista de Hustlers.

Y aunque otra mujer se encontraba presente en ese momento, no fue impedimento para que el director lanzara la propuesta indecente. “También había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo. Así que a pesar de que había otra mujer en la habitación él dijo esto y yo dije que no. Afortunadamente, salió un poco mi vena del Bronx y pensé: ‘No tengo que mostrarle mis pechos, no. Ya los verás en el set’”, declaró.

A sus 50 años, la actriz no tuvo tapujos en narrar el penoso momento y alentar a las mujeres a no quedarse calladas ante alguna situación en la que quieran vulnerar su persona. En 2018, Lopez también se pronunció al respecto y resaltó la importancia de poner límites.

“Si te rindes en ese momento, esa persona puede estar pensando que puede hacer lo que quiera”, recalcó.

RELACIONADO: Jennifer Lopez comparte primera foto de su personaje en 'Marry Me'