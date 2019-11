Alicia Machado se someterá de nuevo a un tratamiento contra el cáncer de mama

Alicia Machado ha puesto manos a la obra para estar sana y fuerte, mucho más ahora que se ha sentido un poco mal de salud. La ex Miss Universo confesó a El Gordo y la Flaca que volverá a someterse a un tratamiento contra el cáncer de mama, pues la enfermedad ha vuelto a tener presencia en su cuerpo como sucedió en 2013.

Alicia Machado pasará varios meses en Miami para estar cerca de sus médicos de confianza

"Estoy ahora por comenzar un tratamiento otra vez. Cierro el año con esa mala onda de que tengo que empezar tratamiento ahorita en diciembre", contó durante el lanzamiento de su línea de maquillaje. Alicia agregó que acudirá al médico en Miami, en donde pasará los días mientras concluye el tratamiento.

A pesar de no haber recibido una noticia positiva, la también actriz dice estar tranquila y luchando por su salud. En el programa de Raúl de Molina y Lili Estefan, se apreciaron algunas marcas en los brazos de Machado, resultado del pretratamiento al que se refirió.

"Van a ser como seis meses. Ya me lo hicieron una vez en el 2013", explicó sobre el tratamiento que ya conoce y que de nuevo deberá seguir para estar sana. Y aunque no se ha sentido my bien de salud, la ex Miss no deja de trabajar.

La Miss Universo 1996 no para de trabajar al mismo tiempo que se centra en su bienestar

"Lo bueno es que estoy todo el día ahí en la cama trabajando con la computadora y haciendo otros negocios", comentó sobre la parte positiva de estar en casa en reposo. Alicia puso pausa a su descanso para presentar su nueva línea de maquillaje, un proyecto que la tiene muy emocionada.

Siempre una buena actitud

Para Alicia la actitud positiva es clave en este proceso. Y con energía positiva compartió con sus seguidores una fotografía en la que se muestra en un centro médico lista pra recibir una inyección. "Aquí con las pompis bien preparadas. Gracias a todos mis entrenadores y a todas mis clases de spinning ahora es que hay músculo para las inyecciones", escribió con muy buen humor.

Alicia Machado compartió su buen estado de ánimo ante la situación

