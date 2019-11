Jacky Bracamontes reaparece tras operación y confiesa que tuvo miedo de entrar al quirófano

En octubre pasado, Jacky Bracamontes anunció que se encontraba hospitalizada porque se sometería a una cirugía estética la cual ella misma calificó como necesaria. Su recuperación ha sido rápida y ya está de regreso a sus actividades laborales en el programa Netas Divinas con un look espectacular. Tras su paso por un evento en Cuidad de México, la actriz reveló los estragos ocasionados por el bisturí e hizo unas declaraciones que expresan el miedo que sintió antes de la intervención quirúrgica.

Jacky confesó que sintió miedo antes de entrar a la sala de operaciones

“Obviamente, como todos saben, después de cuatro embarazos, dos de ellos dobles, pues todo esto era una desastre. El doctor me hizo una reconstrucción de los senos totalmente, cero aumento, nada más reconstrucción. Tenía una hernia en el ombligo, entonces me quitó la hernia, me cosió los músculos del abdomen porque lo tenía totalmente separado”, comentó.

Asimismo, la conductora dijo que fue una operación muy difícil y confesó que tuvo miedo antes de entrar a la sala de operaciones. “Si alguien me hubiera explicado, tal vez no lo hubiera hecho. Fueron siete horas, ya lo hice, pero no me quiero volver a operar por gusto nunca más”.

Su recuperación ha sido lenta pero muy satisfactoria

Y continuó diciendo que pensó en sus hijas antes de entregarse a las manos de los médicos: “Cuando estás en el quirófano y te van a dormir, pues siempre te da miedo, ¿estaré tomando la decisión correcta? Dios mío, por favor cuídame, quiero estar bien para mis hijas”, recalcó.

Tras dar a luz a sus hijas, Jacky tomó la decisión de hacerse unos retoques estéticos

Un consejo para sus seguidoras

Tras la valiente decisión que tomó para dicha cirugía, Jacky Bracamontestiene un mensaje para aquellas que consideran la opción de someterse a un cambio estético.

“Es una decisión muy personal y es una decisión que tienes que tomarla 100% convencida. Si tienes dudas, espérate hasta que estés convencida, porque no es fácil vivir ese proceso y para mí la recuperación fue muy dura, al tener los drenes saliendo de mi cuerpo, el no poderme mover, el no poderme bañar una semana, es complicado y elegir a la persona indicada hablando del cirujano”, finalizó.