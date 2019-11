Khloé Kardashian, orgullosa por su relación cordial con Tristán Thompson

A diferencia de lo que se pueda pensar, Khloé Kardashian se lleva muy bien con su ex y padre de su hija True, Tristan Thompson. Y la prueba está en los mensajes y detalles que el basquetbolista tiene con la socialité. Para conmemorar el lanzamiento de su fragancia, Tristan y True le enviaron un arreglo de globos a Klhoé, que ella recibió con cariño. Además, fue la ocasión perfecta para mostrar a todos sus seguidores que a pesar de los conflictos del pasado, mantiene una relación cordial con su ex.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson se separaron a principios de año, pero estarán unidos por siempre por su hija True

Globos rosados con la palabra Pink Diamond, decoraron la sala de Khloé, quien recién lanzó su fragancia con ese nombre. "hoy fue el lanzamiento de mi colección Pink Diamond con KKW", explicó sobre su colaboración con la marca de belleza su hermana Kim. "Bebé True y Tristan me enviaron estos globos. De verdad aprecio el amor y la consideración", expresó KoKo en una de sus publicaciones.

Feliz de cómo maneja su situación sentimental con Tristan, Khloé agregó: "Estoy muy orgullosa del lugar y forma de crianza compartida en la que estamos", dijo sobre la relación cordial que mantiene con su ex.

Los detalles de Tristan Thompson para Khloé Kardashian

Khloé Kardashian y Tristan Thompson se separaron de forma definitiva a principios de este año, cuando algunos testigos en una fiesta aseguraron que el basquetbolista estaba en una situación comprometedora con Jordyn Woods, quien fuera amiga de Kylie Jenner, hermana de Khloé.

Desde su separación, Khloé Kardashian ha recibido obsequios y mensajes de parte de su ex, aunque ella niega que haya una reconciliación

A pesar del distanciamiento y de otras situaciones de infidelidad que marcaron la historia de la pareja, Khloé ha recibido varios obsequios muy lujosos de parte de su ex. Uno de ellos fue un Porsche deportivo con un valor aproximado de 500 mil dólares. A ese detalle se suma un anillo de diamantes que KoKo mostró en el reality Keeping Up with the Kardashians, mismo que negó que se tratara de una sortija de compromiso.