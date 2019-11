Jacky Bracamontes revela que se siente muy bien tras someterse a cirugía

Hace unas semanas, Jacky Bracamontes sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse en bata de hospital y lista para entrar al quirófano. Sin embargo, la actriz reveló en sus redes sociales que se sometería a unos “arreglitos” que ya necesitaba desde hace tiempo, tranquilizando así a todos sus fans que preocupados preguntaban si se encontraba bien. Para todos aquellos que estaban al pendiente de la salud de la guapa presentadora, ahora pueden estar tranquilos, pues ha sido la misma Jacky quien se ha encargado de informarnos que se encuentra de maravilla.

Jacky compartió con sinceridad que se sometió a unos 'arreglitos' estéticos

A través de sus redes sociales, la expresentadora de La Voz US (Telemundo) compartió una fotografía en la que se mostró con un gracioso filtro y sobre la que escribió “Feeling Good”, demostrando así que tras su operación todo está en orden con su salud y su vida. En la foto, Jacky luce bellísima como siempre, a pesar de tener un filtro que la transformó en un pequeño ratón.

RELACIONADO: Jacky Bracamontes confesó la cirugía estética a la que se sometió y nadie le cree

Con esta fotografía la presentadora demostró que se encuentra muy bien

Con mucha sinceridad y transparencia, como ha manejado el tema hasta la fecha, Jacky recién habló de forma muy detallada sobre los procesos a los que se sometió en su última cita con el bisturí. “No crean que fue aumento, para nada, solamente reconstrucción de los senos porque después de amamantar a cinco pues ya se imaginarán cómo estaban”, reveló la actriz al programa Al Rojo Vivo (Telemundo), haciendo énfasis en que su entrada al quirófano se debió a que quería recobrar la figura que tenía antes de sus cuatro embarazos.

RELACIONADO: Impresionante! Jacky Bracamontes ya luce delgada figura tras embarazo

En la misma charla, Jacky explicó que estas cirugías ya las tenía pensadas incluso antes de su último embarazo, sin embargo decidió posponerlas para poder amamantar a sus mellizas sin problemas y aprovechar para atenderse por una hernia de ombligo. “Cuando me checó lo de la hernia del ombligo dijo: ‘¿sabes qué Jacky?, ya que te voy a abrir, y te vas a arreglar la hernia, te tengo que coser los músculos, porque tú por más que hagas 200 abdominales diarias, no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abiertos los músculos… Bueno, y de pasada te hago una liposucción’, ya sabes, en los gorditos de la espalda, que en realidad no era mucho… eso fue todo, se dice fácil pero no fue nada sencillo”, agregó.

La actriz siempre ha lucido bellísima

Finalmente la actriz habló del por qué decidió compartir su experiencia con los sus fans y hablar el tema de las cirugías estéticas con mucha naturalidad. “No tiene nada de malo, por eso lo decidí compartir, es un regalito que me doy a mí misma, porque lo estoy haciendo por mí, no por nadie”, dijo con una sonrisa en el rostro.