Michelle Renaud gana el ramo en una boda y Danilo Carrera es el más emocionado

Aunque en más de una ocasión Michelle Renaud y Danilo Carrera han dejado en claro que por el momento no han pensado en casarse, parece que de un momento a otro han cambiado de opinión. Y es que este fin de semana la pareja se dejó ver de lo más divertida en una boda, en donde se convirtieron en los reyes de la pista y no dejaron de bailar toda la noche. Sin embargo, Michelle tenía que cumplir con una misión que su amado le había encomendado: ¡ganar el ramo de la novia!

Michelle y Danilo disfrutaron de una divertida boda

Pues bien, la bella actriz hizo de todo para lograr con su encomienda y orgullosa presumió que lo había logrado. “Me gané el ramo, aunque casi muero en el intento”, escribió Michelle sobre un video que compartió y en el que se le ve feliz con su ramo. “Vean lo que me gané… mi amor, ¿Qué misión me diste?”, dice Michelle en el video, a lo que el galán ecuatoriano le contesta: “Le dije: ‘Mich, no me falles’ y pues no me falló”, agregó.

Video: @michellerenaud

En los videos compartidos por Michelle y Danilo se puede observar que ambos no se sentaron en ninguna canción e incluso compartieron la pista con el papá del actor, quien al igual que la pareja, se mostró de lo más divertido y no dejó de bailar. En las imágenes, también se puede observar que la pareja fue la más romántica de la celebración, obviamente menos que los novios de la fiesta.

“Estoy con el amor de mi vida”, se escucha decir a la actriz en uno de los videos, mientras bailan al ritmo de la canción Al Pasar del grupo pop noventero Kabah. En un momento de la velada, Danilo y Michelle se escaparon al restaurante del hotel donde se llevó a cabo la boda para comer algo y descansar un poco antes de seguir con la fiesta. “Estamos cargando pilas porque pensamos en ser los últimos en irnos de esta boda… creemos que no se puede romper el evento si no somos los últimos en irnos”, dijo Michelle.

La actriz confesó que Danilo es el amor de su vida

Aunque la pareja ha admitido que aún los planes de boda no están en su radar, Michelle ha confesado que le gustaría llegar al altar del brazo de su amado Danilo. "Me encantaría que todo pasara con él 100%, pero todavía falta", comentó con una mirada soñadora. "Yo estoy súper enamorada, él también está superenamorado, pero llevamos superpoquito", agregó.