Tienes que ver a Salma Hayek intentar ahuyentar a un pato que se metió a su casa

No podemos dejar de ver a Salma Hayek en la última edición de Storytime With Salma. La aclamada actriz de 53 años compartió un hilarante video en el que registró el momento en el que un pato se coló en su lujosa casa en Londres. De alguna manera, el ave se posó sobre la venta de una de las habitaciones de Salma. La estrella de Like a Boss intentó dulcemente persuadir al pequeño pato para que regresara afuera e incluso se subió a una escalera para verlo frente a frente.

Loading the player...

“¿No quieres ir con tus amigos? ¡Están allá afuera!”, dice Salma al animalito. “Es un macho”, les dice a su equipo que curiosos observan las acciones de la también productora, “así que andando”. Sin duda alguna, el pato está disfrutando de su visita, pues parece no interesarle regresar al exterior pues en un momento vuela y se pasa a lo más alto de un armario que se encuentra al otro lado de la habitación.

Salma no se rinde y vestida de ropa casual y cómoda sube a la escalera y le dice al pato: “Necesito sacarte”, mientras a la curiosa ave parece no importarle su petición. “O al menos para ver si estás bien”. Por si acaso, la actriz le habla al pato en español e inglés. “¡Hola patito!”.

MÁS: ¡Orgullosa! Salma hayek presume a su papá y sus raíces libanesas

Tras los fallidos intentos de Salma, el ave se acomoda y ella dice: “Tengo un pato aquí, entró por la chimenea. Él está en la parte superior del armario y no se quiere ir”, dice la protagonista de películas como Frida. “Mi esposo no me cree que entró solo. Cree que tengo una mascota dentro de la casa”, agrega.

Salma Hayek and her love Francois-Henri Pinault have a home in London

La actriz ha compartido algunas fotografías de la habitación en la que se encuentra el polisón. También abrió todas las ventanas y con la esperanza de lograr algún efecto en la ave, hace algunas señas para que el pato se de cuenta de que ahora puede ser libre y regresar a la naturaleza. Aunque no hay un final concreto para esta historia, estamos seguros de que el pato finalmente salió de casa. Por supuesto, no podemos culpar al animalito, ¡tampoco nos gustaría dejar de estar en la presencia de Salma!

MÁS: ¿Qué hace Salma Hayek en 'la última cena' de Da Vinci?

“Vinieron a visitarme primero en Londres y luego en Los Ángeles”, escribió Salma junto al divertido video. Los momentos finales del clip muestran a una familia de patos nadando en su piscina de su casa en California en otra ocasión. Esta es la entrega más reciente de una serie de historias que Salma ha compartido con sus fans en redes sociales.