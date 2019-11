Fernando Colunga reaparece en televisión y revela que tiene pareja

Sin duda alguna, Fernando Colunga es uno de los más grandes galanes de telenovela. Su presencia en la pantalla chica siempre acaparaba las miradas de su público gracias a su gran talento y guapura. A pesar de que gozó de gran popularidad, el actor siempre fue muy reservado al momento de hablar de su vida privada e incluso logró separar por completo su vida laboral de la personal. Es por eso que durante estos años en los que ha estado alejado de los reflectores poco se sabía del guapo protagonista de telenovelas como La Usurpadora. Pues bien, Colunga ha hecho una sorpresiva aparición en un programa de televisión de República Dominicana, donde se ha confesado y ha revelado que tiene una pareja con la que vive actualmente.

El actor sorprendió con sus revelaciones

Fue en el programa Esta noche con Mariasela donde Fernando se abrió de capa y habló de su intimidad como nunca, sorprendiendo a todos por la sinceridad con la que se expresó. “Yo vivo como cualquier gente, salgo a comer, voy al cine, salgo con mi pareja, vivimos una vida normal”, dijo el guapo galán sobre los rumores que lo han rodeado sobre su estilo de vida y sus relaciones personales, confirmando así que su corazón tiene dueña, sin revelar la identidad de la afortunada.

Colunga reveló que actualmente su corazón tiene dueña

Colunga también reveló que gracias a que desde el principio de su carrera supo manejar por separado su vida personal, es que ahora los reporteros y paparazzi respetan su intimidad al momento de toparse con ellos en lugares públicos. “Tú crees que no me encuentran de pronto, comiendo con mi pareja o cenando, ha pasado y me han dicho: ‘sé que no te gustan, mejor no te tomo la foto’”.

Sobre la relación amorosa que él mismo reveló en la charla, la presentadora quiso saber más y lo cuestionó sobre su sueño de casarse y formar una familia, a lo que el actor contestó de una forma muy trasparente. “Ahí está, yo nunca lo he dejado de lado, lo que pasa es que, en verdad, esto (la profesión) es muy complicado, no es tan fácil”, explicó el protagonista de telenovelas como María la del Barrio.

Fernando Colunga, fiel a sus costumbres, mostró su lado más caballeroso al ser cuestionado por los rumores que lo han rodeado a lo largo de su carrera, en donde siempre lo han relacionado con algunas compañeras actrices con las que ha compartido créditos en algún melodrama. “Cuando alguna de mis exparejas tenga algo seguro lo va a decir ella, a mí no me corresponde”, expresó el guapo actor. Recordemos que, a lo largo de su trayectoria, poco se ha sabido de su vida amorosa, salvo la ocasión cuando estuvo con la actriz Blanca Soto, con quien protagonizó la telenovela Porque el Amor Manda y después la obra de teatro Oscuro Total. En ese entonces, la pareja incluso fue captada en plan romántico en un par de ocasiones.