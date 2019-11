Aitana, la hija de Eugenio Derbez, convenció a Alessandra Rosaldo de volver a cantar

Antes de ser mamá, Alessandra Rosaldo tenía como prioridad profesional su carrera como cantante. La también actriz formó parte del dúo Sentidos Opuestos, junto a su amigo Chacho, pero las ocupaciones diarias la alejaron un poco de los escenarios. Ahora, gracias a la tierna petición de su hija Aitana, la esposa de Eugenio Derbez se decidió a volver a tomar el micrófono.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez formaron una linda familia junto a su hija Aitana

"Para mí, Aitana ha sido uno de los factores más importantes para que yo tomara la decisión de dar este paso. Chacho ha sido el hombre más paciente de este mundo, ha sido absolutamente respetuoso de mis decisiones", contó en entrevista para El Universal.

Loading the player...

RELACIONADO: Eugenio Derbez aprende de sus errores como papá y quiere ser mejor con Aitana

Pero fueron las palabras de su hija las que hicieron que su compañero -y hermano de Biby Gaytán - ya no esperara más. "Cuando Aitana me dijo una vez 'mamá yo te quiero ver cantar' y me empezó a pedir las canciones de Sentidos Opuestos, fue que yo me convencí", agregó feliz de esta nueva etapa musical.

Aitana Derbez, la fan número uno de mamá

A pesar de que Alessandra había puesto una pausa en su carrera musical, la cantante fue parte de una gira en la que se reunieron los grupos de pop en español de los años 90s. En ese entonces, Aitana acudió al concierto en el que estuvo en primera fila viendo a su mamá cantando y bailando.

Aitana conoce muy bien el trabajo como cantante de mamá

Aitana, de entonces dos años, no fue la única que quedó cautivada por el talento de Alessandra. Eugenio Derbez quedó maravillado al ver a su esposa hacer lo que más le gusta y la sorprendió con un bello ramo de flores.

RELACIONADO: Aitana Derbez y Kailani Ochmann disfrutan de una entretenida tarde de películas

"No sabía por dónde empezar y en mi cabeza no veía de qué manera iba a lograr seguir siendo la mamá de Aitana y al mismo tiempo la cantante de Sentidos Opuestos. No ha sido fácil para mí, pero el resultado es hermoso y nada se compara con su carita de asombro y felicidad diciéndome '¡vi a mamá cantar y bailar!'", escribió la feliz mamá aquel día.