Primo de Justin Bieber quiso conquistar a Selena Gomez

El regreso de Selena Gomez a las redes y a la escena musical con su nuevo sencillo ha sido con fuerza. Tras el lanzamiento de sus temas Lose You To Love Me y Look At Her Now la atención mediática hacia la estrella fue a nivel mundial, ya que sus letras apuntaban a ser una indirecta hacia Justin Bieber. Y es que según se dice, esa fue la forma que optó la celebridad para cerrar el capítulo de “Jelena”; sin embargo, parece que sigue conquistando corazones de la familia de su ex.

El primo de Justin Bieber, Clayton Soyka, coqueteó con Selena en las redes

Clayton Soyka es el primo de Bieber, quien intentó conquistar a Selena Gomez por medio de un mensaje que escribió en una de las fotos de la intérprete de Wolves, con una insinuación que no fue del agrado de los fans de la artista.

“Todavía estoy soltero, puedes amarme en su lugar”, expresó de manera vehemente Soyka. La propuesta causó revuelo entre los “Seleneitors” e hizo enfadar a más de uno, motivo por el cual Clayton retiró el post de inmediato.

Sin embargo, el integrante de la familia Bieber aprovechó la ola gigantesca que generó y se montó en ella con un comentario filtrado en redes. “Empecé un desastre. Comenté una foto de Selena Gomez y es una locura. He obtenido 400 followers en los últimos 30 minutos”, le dijo a un amigo.

Ambos se se conocen y mantienen una buena relación

Pero ahí no quedó el asunto, la cereza del pastel la puso el familiar de Justin Bieber con un comentario que terminó por enojar a la inmensa comunidad de seguidores de Selena. Aparentemente, Soyka se habría referido de manera despectiva a la apariencia física de Gomez.

El parecido de Clayton Soyka y su primo, Justin Bieber, es innegable

“Selena ganó peso y ya no es atractiva”, fueron las supuestas palabras del primo de Justin. Clayton tiene más de 17 mil seguidores en su cuenta con quienes comparte su lujoso estilo de vida. Asimismo, el parecido físico con su pariente es innegable, ya que tiene el cuerpo lleno de tatuajes y es también muy atractivo.

