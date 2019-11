Shakira recuerda entre risas cómo era su look al principio de su carrera

En el corazón de Shakira siempre habrá un lugar muy especial para su ciudad natal, Barranquilla, en Colombia. Fue ahí en donde la cantante, que desde hace años reside en España, inició la carrera musical que la llevaría a ser una de las intérpretes en español e inglés más conocidas en el mundo. Con su evolución también vino un gran cambio de look, y la pareja de Gerard Piqué se sorprendió mucho al ver el estilo que tenía en sus primeros años como cantante.

Shakira inició su carrera a temprana edad en su natal Colombia

El pelo negro, con diseños de colores, encrespado y algo alborotado eran el sello de la larga melena que tenía la cantante en sus inicios. Además de que su ceja era bastante gruesa, de finida y oscura, lo que provocó en la cantante una gran sonrisa. "Me las pintaba de negro. Las rellenaba como Frida Kahlo", dijo en una entrevista para El Gordo y la Flaca al ver una foto de su juventud.

Sobre su peinado, la cantante agregó: "No sé qué pensaba con ese peinado, pero necesitaba encontrar un peluquero ¡ya! Que me solucione este problema que tengo". Entre risas, explicó cómo es que se arreglaba ella misma antes de salir. "Me rizaba el pelo", recordó sobre cómo con las manos lo estilizaba para darle más volumen y definición a sus rizos.

Shakira cambió mucho y ahora tiene un look más fresco, natural y maduro

Shakira: ¿Boda y bebé en puerta?

Aunque Shakira extraña su natal Colombia, ahora tiene una vida plena junto a su pareja Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha. Pero, ¿hay planes de un tercer bebé en puerta, quizá una niña que se sume a la familia? "No lo sé. Por ahora no hay tiempo", dijo entre risa nerviosa.

Shakira y Gerard Piqué formaron una bella familia con sus hijos Milan y Sasha

Sobre la posibilidad de una boda con Piqué, Shakira expresó que no sabía para cuándo sucedería. Igual de risueña y con algo de nervios, la cantante aseguro que por ahora "no pueden pensar en eso", pues los dos están bastante ocupados. Incluso, algo agotada, expresó que la boda requeriría tiempo y planeación: "¡Otra producción!", con lo que dejó ver que, por ahora, los planes de pasar por el altar no están en su agenda.