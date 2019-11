Marysol, hija mayor de José José, habla sobre los problemas con la herencia de su padre

Ha pasado ya un mes desde que se le dio el último adiós a José José, y la situación cada vez se torna más complicada para sus hijos. Es ahora cuando los procedimientos legales empiezan a tener peso y una de las grandes incógnitas es cómo se repartirá la herencia del Príncipe de la Canción. Marysol, hija mayor del cantante, habló al respecto en una entrevista para Despierta América, en donde también tocó el delicado tema del supuesto envenenamiento que deterioró la salud de su padre.

José Joel y Marysol Sosa, hijos que José José tuvo con su segunda esposa, Anel Noreña, buscan respuestas sobre la situación legal de los bienes de su padre

"No nos dieron cita. No se ajustó nada con ellas", dijo sobre Sara Salazar y Sarita Sosa, tercera esposa e hija de José José, quienes estuvieron cerca de él en Miami en sus últimos días de vida. Alan Tacher insistió sobre una fecha en la que se pueda abrir el testamento escrito del mexicano, algo que está en manos de los abogados de los hijos del cantante.

Marysol, hermana menor de José Joel y también hija de Anel Noroña, aseguró que desde el día en el que acordaron dividir las cenizas de su padre, no ha tenido comunicación con ninguna de las Saras. Tampoco les han contestado el teléfono, lo que ha impedido que haya una reunión para la lectura del testamento.

Marysol aseguró que no han podido comunicarse con Sara Salazar y Sarita

La también cantante explicó que el proceso legal en contra de su media hermana, Sarita, y su mamá, siguen en pie. "Es un proceso que no inició ahorita que falleció mi padre, ya lo llevamos de meses atrás precisamente por esta incomunicación que se dio... Continuamos con ello", explicó, además de comentar que no fue agradable hablar con ellas sólo para enterarse de que su padre había fallecido.

Las familias del cantante empezaron a distanciarse desde antes de que falleciera

Marysol y el supuesto envenenamiento de José José

En los últimos días se ha comentado mucho sobre un supuesto envenenamiento que el cantante tuvo, al parecer, a manos de su tercera esposa, Sara Salazar. José Joel lo aseguró en una entrevista radiofónica que tuvo hace unos días en México. "Se va a Miami y como a los seis o siete meses regresa y me dice 'me están envenenando, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no sé qué hacer'. Se va a nutrición, le hacen los estudios y le detectan el cáncer”, dijo su primogénito.