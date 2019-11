¿Qué le dice Alejandra Espinoza a su hijo cuando le pide una hermanita?

Alejandra Espinoza es una mamá feliz y muy divertida. Su hijo de cuatro años, Matteo, la tiene vuelta loca de alegría con sus ocurrencias y el gran cariño que es palpable en cada una de sus publicaciones en las redes sociales. Y aunque Matteo está más que contento con todo el amor de sus padres, hay veces que el deseo de tener un hermanito ocupa tanto su mente que la conductora de La Reina de la Canción debe darle respuestas.

VER GALERÍA

Alejandra Espinoza es la mamá más feliz junto a su hijo Matteo

Alejandra contó a Mamás Latinas que ella y su esposo Aníbal Marrero aún tienen planes de agrandar la familia. Y Matteo estaría feliz con la noticia, tanto que en un video que publicó la misma Espinoza, el niño imaginó que a su mamá ya se le veía pancita de embarazada. Además, el pequeño desea desde el fondo de su corazón, tener una hermanita.

Loading the player...

RELACIONADO: Alejandra Espinoza revela cómo ser paciente ante las ocurrencias de su hijo Matteo

Pero, ¿qué le contesta la feliz mamá cuando el niño aborda el tema? "Yo a Matteo desde que empezó a entender le he hablado con la verdad y he sido bien clara con él", dijo Alejandra en su charla. "Y ahora con esto de que quiere un bebé también yo le digo: 'no es por mí, no es por tu papá, no es porque no queramos, va a pasar cuando Dios quiera'", agregó con naturalidad.

VER GALERÍA

Alejandra no descarta la posibilidad de aumentar la familia

"Entonces él sabe que estamos en las manos de Dios para eso, sabe que si pasa qué bueno y que si no pasa pues no pasa nada, estamos bien", aseguró la ex Nuestra Belleza Latina. Alejandra agregó que la situación, aunque deja pensativo a su hijo, no es algo que lo ponga triste.

Alejandra Espinoza y su difícil camino hasta convertirse en mamá

Alejandra Espinoza es muy abierta cuando decide compartir los detalles de su vida privada. Por ello es que al hablar de las complicaciones que tuvo para convertirse en mamá, lo hace con mucha soltura y naturalidad.

VER GALERÍA

La presentadora de 'La Reina de la Canción' vio realizado su deseo de ser mamá con el nacimiento de Matteo

Hace un par de meses, fue una de las invitadas al programa de entrevistas de Lourdes Stephen, en donde no sólo charló sobre sus inicios en el showbiz, así como los embarazos que perdió antes de la llegada de Matteo.

RELACIONADO: Alejandra Espinoza y las pistas por las que sus fans piensan que podría estar embarazada

Ahí, la también actriz, confesó que hace dos años estuvo embarazada una vez más, pero involuntariamente volvió a perder el bebé. “Hace dos años, yo volví a embarazarme y lo volví a perder. Pero, no pasa nada… hay que seguir intentando. Entiendo que los tiempos de Dios son perfectos y Mateo a mí me llegó en un momento perfecto”, explicó.

VER GALERÍA

Alejandra Espinoza aseguró que su hijo Matteo llegó en el mejor momento. Ahora el pequeño le pide a sus papás que le den una hermanita

“Cuando yo me embaracé esa vez, estaba pasando por el proceso de mi hermana que fue muy difícil y entiendo que no era el momento correcto, no estaba emocionalmente bien", dijo un poco abatida. Aunque Matteo ayudó a su mamá a preparar la sorpresa para su papá, Alejandra explicó que no se acuerda, pues tan sólo tenía dos años de edad.