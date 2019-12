El Dorado Tour fue la primera gira que hizo después de ser mamá de sus dos pequeños. En esta etapa también se enfrentó a un grave problema de salud que por poco la deja sin voz. "No podía ni levantarme de la cama de la tristeza que sentía, porque la voz, para un cantante, es todo, es la identidad, es como tu piel. Jamás me cuestioné que podía perder mi voz", contó sobre esos meses.

En ese tiempo tuvo que quedarse callada por horas para lograr recuperarse por completo, algo que fue muy complicado pues sus hijos tenían 4 y 2 años, y aún no podían leer. "Yo le decía a los médicos: cómo pretendes que me quede callada, no puedo, tengo que seguir educando a mis hijos", recordó.

©GettyImages Shakira y Piqué forman una de las familias más lindas del medio artístico

Afortunadamente todo salió bien, Shakira no necesito de una cirugía que los médicos le recomendaban pero que también tendría consecuencias negativas. La colombiana se recuperó, completó su gira y ahora está a punto de hacer realidad otro de sus sueños: cantar en el Super Bowl.